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МИД Украины ответил на ноту протеста России из-за скандала с плакатами

МИД Украины ответил на ноту протеста России из-за скандала с плакатами
Министерство иностранных дел Украины после ноты протеста РФ, отправленной из-за скандала с плакатами в Киеве, изображающими российских дипломатов, напомнило об инциденте с ножевым ранением сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

Ранее интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что возле якобы мест проживания российских дипломатов в Киеве неизвестные расклеили плакаты, где сотрудники российской дипмиссии признают Крым украинским. По данным издания, на плакатах на украинском и русском языках написано, что дипломаты убеждены, что "Крым - это Украина". Издание опубликовало несколько фотографий таких плакатов. Кроме того, аналогичные материалы были размещены возле дипломатических представительств ряда других государств в Киеве. Вместе с тем неизвестные наклеили герб Украины на автомобиль с дипломатическими номерами. Посольство России в Киеве направило в украинский МИД ноту протеста в связи с этим инцидентом.

В мире

По материалам: ria.ru
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