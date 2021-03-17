МИД Украины ответил на ноту протеста России из-за скандала с плакатами

Влада Некрасова

Министерство иностранных дел Украины после ноты протеста РФ, отправленной из-за скандала с плакатами в Киеве, изображающими российских дипломатов, напомнило об инциденте с ножевым ранением сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

Ранее интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что возле якобы мест проживания российских дипломатов в Киеве неизвестные расклеили плакаты, где сотрудники российской дипмиссии признают Крым украинским. По данным издания, на плакатах на украинском и русском языках написано, что дипломаты убеждены, что "Крым - это Украина". Издание опубликовало несколько фотографий таких плакатов. Кроме того, аналогичные материалы были размещены возле дипломатических представительств ряда других государств в Киеве. Вместе с тем неизвестные наклеили герб Украины на автомобиль с дипломатическими номерами. Посольство России в Киеве направило в украинский МИД ноту протеста в связи с этим инцидентом.