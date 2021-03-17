МИД заявил о полном разрыве контактов по линии Россия — НАТО
Заседание Совета Россия — НАТО в 2020 году не состоялось из-за того, что по военной линии полностью оборваны контакты. Об этом заявил РИА "Новости" замминистра иностранных дел России Сергей Грушко.
Так он прокомментировал публикацию доклада генсека НАТО Йенса Столтенберга по итогам 2020 года, в котором говорится, что заседание совета не состоялось по вине российской стороны. Грушко указал на то, что по этому мероприятию не было никаких договоренностей.
Он назвал главной проблемой разрыв контактов по военной линии. "Во многом это главное препятствие для политического диалога в совете", — добавил дипломат. По словам Грушко, Россия сообщала НАТО в течение нескольких лет о готовности провести переговоры, но альянс не отреагировал позитивно.
Замглавы МИД РФ уточнил, что с некоторыми странами НАТО консультации ведутся и даже совершенствуются, но сам Североатлантический альянс на переговоры не идет.