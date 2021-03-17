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МИД заявил о полном разрыве контактов по линии Россия — НАТО

МИД заявил о полном разрыве контактов по линии Россия — НАТО

Заседание Совета Россия — НАТО в 2020 году не состоялось из-за того, что по военной линии полностью оборваны контакты. Об этом заявил РИА "Новости" замминистра иностранных дел России Сергей Грушко.

Так он прокомментировал публикацию доклада генсека НАТО Йенса Столтенберга по итогам 2020 года, в котором говорится, что заседание совета не состоялось по вине российской стороны. Грушко указал на то, что по этому мероприятию не было никаких договоренностей.

Любой совет должен быть подготовлен, НАТО отказалось от всех подготовительных структур, то есть из чего состоял Совет — рабочая группа, подготовительный комитет и сам Совет на уровне послов. Все элементы, кроме встречи послов, были ими разрушены, они больше не функционируют.

Он назвал главной проблемой разрыв контактов по военной линии. "Во многом это главное препятствие для политического диалога в совете", — добавил дипломат. По словам Грушко, Россия сообщала НАТО в течение нескольких лет о готовности провести переговоры, но альянс не отреагировал позитивно.

Мы готовы обсуждать вопросы деэскалации. Мы сделали конкретные предложения о том, что мы готовы вести переговоры, консультации как с НАТО, так и с отдельными странами об улучшении механизмов предотвращения опасных военных инцидентов, конечно, имея в виду повышенную активность в зонах соприкосновения — прежде всего это Балтийский регион, Черное море.

Замглавы МИД РФ уточнил, что с некоторыми странами НАТО консультации ведутся и даже совершенствуются, но сам Североатлантический альянс на переговоры не идет.

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По материалам: uposters.ru
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