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Минфин подготовил новые правила инвестирования средств ФНБ

Минфин подготовил новые правила инвестирования средств ФНБ
Минфин подготовил новые правила инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проекты, надеется на их утверждение в ближайшее время, сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

"Действительно, в правительстве подготовлены новые правила, они сейчас находятся на рассмотрении в правительстве, и надеемся, что в ближайшее время будут утверждены", - сказал Силуанов журналистам.

При этом он отметил, что в том случае, если не удастся быстро согласовать правила, у кабмина есть действующие правила. "Они (действующие правила - ред.) может быть менее современные, будем так говорить, потому что мы предусматриваем участие ФНБ в проектах, в которых, в первую очередь, заинтересованы предприниматели. Мы говорим о том, что от объема проекта участие ФНБ должно быть не более чем на 25% или от объема заемных средств не более чем на 40%", - отметил Силуанов.


По его словам, финансируемые из ФНБ проекты должны создавать дополнительные рабочие места, новую экономику и так далее. "Если мы не сумеем быстро принять эти решения, а я думаю, мы все-таки сумеем это сделать, будем по старым", - указал министр.

Экономика

По материалам: ria.ru
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