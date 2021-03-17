Министр обороны Украины Таран впервые посетит Японию

Лидия Мартынова

Глава минобороны Украины Андрей Таран посетит Японию с визитом 17 марта, где встретится с японским министром обороны Нобуо Киси. Об этом сообщает пресс-служба ведомства Японии.

Также указывается, что это будет первый визит министра обороны Украины в Японию.

В состав делегации входит генеральный директор ГК “Укроборонпром” Юрий Гусев. Во время запланированных встреч стороны намерены обсудить ряд вопросов, связанных с углублением украинского-японского сотрудничества в области безопасности и военно-технического сотрудничества.

В 2018 году Украина и Япония подписали меморандум о сотрудничестве в оборонной сфере.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что Япония досрочно решает вопрос об отмене чрезвычайного положения.

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