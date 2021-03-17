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Министр обороны Украины Таран впервые посетит Японию

Глава минобороны Украины Андрей Таран посетит Японию с визитом 17 марта, где встретится с японским министром обороны Нобуо Киси. Об этом сообщает пресс-служба ведомства Японии.


Также указывается, что это будет первый визит министра обороны Украины в Японию.

В состав делегации входит генеральный директор ГК “Укроборонпром” Юрий Гусев. Во время запланированных встреч стороны намерены обсудить ряд вопросов, связанных с углублением украинского-японского сотрудничества в области безопасности и военно-технического сотрудничества.

В 2018 году Украина и Япония подписали меморандум о сотрудничестве в оборонной сфере.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что Япония досрочно решает вопрос об отмене чрезвычайного положения.

Сообщение Министр обороны Украины Таран впервые посетит Японию появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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