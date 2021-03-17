Министр туризма Греции прокомментировал сообщения об открытии границ

Влада Некрасова

Греция ждет российских туристов с 14 мая, а если позволит эпидемиологическая ситуация – то и в начале мая, сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис в интервью РИА Новости.

По его словам, все зависит от эпидемиологической ситуации.

"Мы рискуем, планируя (открытие границ) в меняющейся ситуации, но мы следим и за санитарными данными. Мы уверены, когда говорим, что в наших планах - открыть границы с Россией 14 мая. Мы подтверждаем это", - сказал министр.

Теохарис сказал, что власти Греции были бы рады открыть границу для российских туристов в конце апреля – начале мая, когда многие россияне уезжают на праздники. "Мы постараемся. Но я не хотел бы обещать то, чтобы мы не можем выполнить. Все зависит от эпидемиологических данных", - сказал он.