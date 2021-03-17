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Минэнерго опровергло скорый топливный кризис в России

Минэнерго опровергло скорый топливный кризис в РоссииПавел СорокинФото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Замглавы Минэнерго Павел Сорокин опроверг возможность нового топливного кризиса в России, повторяющего тот, что случился в 2018 году. Таким образом он прокомментировал отчет Счетной палаты, увидевшей опасность роста цен в ближайшее время, передает РИА Новости.

Чиновник подчеркнул, что принятые в стране законы должны помочь преодолеть все трудности. Речь идет о предоставлении компаниям и нефтеперерабатывающим заводам инвестиционных стимулов. Благодаря этим мерам последние должны вложить более 50 миллиардов рублей в установки по глубокой переработке нефти, что увеличит выпуск бензина.

По словам Сорокина, оптовые цены на бензин уже начали снижаться, в правительстве рассчитывают, что эта тенденция сохранится. В настоящее время нефтяные компании полностью удовлетворяют спрос на внутреннем рынке.

Аудиторы Счетной палаты в годовом отчете отметили, что в конце 2020-го в мире, как и в 2018-м, резко выросли цены на нефть. Три года назад власти справились с ситуацией с помощью введения демпферного механизма ценообразования.

Однако он не смог избавить от перекоса в начале 2021 года. На прошлой неделе оптовая стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) побила исторический рекорд (55,75 тысячи рублей за тонну). В результате правительство в спешном порядке согласовало корректирование демпферного механизма, вступающее в силу с 1 мая.

Ранее эксперты указывали, что цены на бензин в России продолжат расти на уровень выше инфляции из-за внешней конъюнктуры.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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