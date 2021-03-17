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Московский «Локомотив» обыграл «Сочи» в чемпионате России по футболу

Футболисты московского “Локомотива” со счетом 3:1 обыграли в домашнем матче 22-го тура чемпионата Российской “Сочи”.

В составе “Локомотива” дубль сделал Франсуа Камано на 42 и 56 минуте, а также гол забил Фёдор Смолов на 89 минуте. За “Сочи” на 58-й минуте забил Юсупов. Этот гол, который пропустил Гильерме, стал первым для «Локомотива» в 2021 году.

«Локомотив» набрал 37 очков, а это значит, что теперь у обеих команд равное количество очков. «Сочи» занимает 5-е место. «Локомотив», по доп. показателям, занимает 4-е место.


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По материалам: sm.news
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