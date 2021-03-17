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На второй конкурс Фонда президентских грантов поступило рекордное число заявок

На второй конкурс Фонда президентских грантов поступило рекордное число заявок

Одиннадцатый по счету (второй в этом году) конкурс президентских грантов получил рекордное число заявок — 12255. Предыдущий рекорд был поставлен во втором конкурсе 2020 года, когда организации представили 11085 заявок.

Организаторы конкурса сообщили, что самыми популярными направлениями стали: пропаганда здорового образа жизни (2336 заявок), культура и искусство (1604 заявки), социальная поддержка граждан (1518 заявок). Как и ранее, чаще всего просили гранты от 500 тысяч до 3 млн рублей (52% заявок), а также на сумму менее 500 тысяч рублей (34% заявок). В этот раз 8% участников ранее ни разу не подавали заявки в фонд.

Победители будут объявлены уже в июне, а через месяц начнется финансирование их заявок. Всего планируется распределить между некоммерческими организациями свыше 4 млрд рублей.

Общее число заявок, поданных в Фонд президентских грантов с 2017 года, приближается к 100 тысячам. Грантовую поддержку получил каждый шестой проект, всего было выделено свыше 37 млрд рублей.

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По материалам: uposters.ru
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