Началась очередная «Музейная неделя» с увлекательными бесплатными экскурсиями

Алексей Вольцев

Как сообщает информационный портал Media73.ru, c 16 по 20 марта 2021 года ульяновцы получили возможность бесплатно побывать в музеях – участниках акции. Благодаря событию горожане и гости региона смогут лучше познакомиться с историей Симбирска-Ульяновска.

Например, 16 марта посетители Музея трудовой славы Ульяновского моторного завода смогли побывать на экскурсиях «УМЗ: вклад в Победу. Заводчане в тылу и на фронте», «Ульяновский моторный завод: вчера, сегодня, завтра».

Сегодня, 17 марта в музее «Симбирское купечество» можно бесплатно узнать истрию Симбирска как торгового города, о быте, обычаях и традициях купцов.

18 марта в Карсунском художественно-краеведческом музее будет работать выставка музейных раритетов и обозрения архива краеведа Валерия Волынцева. Всех желающих приглашают поучаствовать в квесте «Магия зеркал», в мастер-классах «Народные танцы» и «Сказки старого буфета».

19 марта музей истории УлГУ покажет выставку научной фотографии «Над облаками» о природе и достопримечательностях Северного Кавказа.

В субботу, 20 марта музей «Винновская гора» покажет выставку природных и исторических сокровищ Железнодорожного района Ульяновска.

Посещение указанных музеев в указанные дни бесплатно для всех желающих.

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