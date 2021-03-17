Надежда Бабкина: «Весь Запад стоит на пластике, а у нас просто дикое общество!»

Влада Некрасова

Надежда Георгиевна в свое время прибегала к услугам пластического хирурга, дабы выглядеть моложе. Поэтому артистка возмущена тем, что публика критикует ее за подтяжку лица. По ее мнению, подобные операции для людей публичных вполне обычное дело.

Надежда Бабкина на пластике, как говорится, собаку съела, поэтому знает, каких хирургов советовать знакомым. Главное, по ее словам, не вестись на красивый ремонт в клинике, а тщательно проверять специалистов, работающих в ней.

«Прекрасно отношусь к пластической хирургии! Весь Запад на этом стоит, у нас же просто какое-то дикое общество: обязательно надо по этому поводу судить-рядить! Да, существуют определенные риски. Но, во-первых, кто не рискует, тот не пьет шампанское, а, во-вторых, чтобы риск был минимальным, надо обращаться сразу к профессионалам, у которых за плечами огромный опыт. Многие ведь выбирают клинику, где постель хорошая и мебель шикарная. А что за этим стоит, не интересуются. По-моему, все зависит от того, к кому ты попадешь. Это как музыка: в чьих руках инструмент, так он и звучит», — подчеркнула певица, которой 19 марта исполнится 71.

При Бабкина тщательно следит за тем, чтобы оставаться активной и хорошо себя чувствовать — старается сбалансированно питаться, вести активный образ жизни и высыпаться.

«Мне очень нравится инфракрасная баня. Даже построила свою в деревне. Люблю ходить на жесткие корректирующие массажи. А для лица мне нравится процедура биожени. Этот аппарат — французское изобретение — быстро приводит кожу в тонус. Мезотерапию бы сделала, она здорово питает влагой, но нет времени. После нее на коже остаются следы — пупырышки, будто тебя покусали. Как с таким лицом сниматься? Вот и не делаю. А вообще, самое главное для красоты — это сон. Я хронически хочу спать», — призналась Надежда Георгиевна в интервью WomanHit.