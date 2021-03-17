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Налоговая получила расширенный доступ к банковской тайне россиян

Налоговая получила расширенный доступ к банковской тайне россиянФото: Владимир Новиков / РИА Новости

Налоговые органы в России с 17 марта получили расширенный доступ к банковской тайне граждан. Об этом напоминает ТАСС.

Теперь российские банки в течение трех дней после запроса должны предоставлять налоговикам копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение денежными средствами на счете, договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей.

Помимо этого кредитные организации обязаны предоставлять налоговым органам информацию в электронной форме или на бумаге о бенефициарных владельцах, представителях клиента, а также выгодоприобретателях, в том числе информацию в отношении отдельных операций или за определенный период.

Новшества вводятся для повышения контроля за денежными потоками граждан и организаций, что позволит сделать выводы об объеме возможных недекларируемых доходов.

14 марта в Федеральной налоговой службе (ФНС) сообщили, что нововведение вводится для предотвращения ущерба от недобросовестных налогоплательщиков, применяющих различные схемы для ухода от налогов, и не затронет добросовестных россиян. Кроме того, закон не предусматривает непосредственного получения доступа к выпискам по операциям на счетах и вкладах физических лиц, а режим получения таких сведений останется таким же, как сейчас. Все получаемые налоговыми органами сведения о налогоплательщиках составляют налоговую тайну и имеют специальный режим хранения и доступа.

В конце 2020 года газета «Коммерсантъ» сообщала, что Министерство финансов России подготовило пакет поправок, который расширит доступ Федеральной налоговой службы (ФНС) к данным о счетах и операциях банков и их клиентов. Банковскую тайну урежут с помощью изменения взаимодействия. Если сейчас налоговики запрашивают сведения у банков, то благодаря поправкам они смогут получать данные в рамках регулярного информационного обмена с Банком России. В ответ ФНС обещает выдавать регулятору данные, которые охраняются налоговой тайной.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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