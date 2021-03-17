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Налоговики получат расширенный доступ к банковской тайне 17 марта

С 17 марта налоговые органы получат расширенный доступ к банковским счетам россиян. Об этом пишет РИА Новости.


До сегодняшнего дня налоговики имели право на получение таких данных только в рамках плановых налоговых проверок. Теперь запрос на информацию о вкладах и счетах любого россиянина ведомство может сделать в любое время.

Это также касается информации о бенефициарных владельцах, представителях клиента, выгодоприобретателях или об отдельных операциях за определенный период.

Целью нововведения называется повышение контроля за расходами и доходами людей и предприятий для получения информации о недекларируемых доходах.

Эксперты отмечают, что нововведение не должно привести к заметному уходу банковских клиентов от безналичных расчетов.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что в России создадут сервис хранения электронных чеков.

Сообщение Налоговики получат расширенный доступ к банковской тайне 17 марта появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Россия / Главные новости

По материалам: sm.news
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