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Nature: Разработано устройство для связи с растениями с помощью электрических сигналов

Надуманно? Учёные в Сингапуре фактически создали способ для людей и растений общаться друг с другом через смартфон.

Команда технологического университета Наньян (NTU) сделала это, разработав небольшой проводящий материал, который позволяет электрическим сигналам входить и покидать растение.

Подобно мозгу, который посылает электрические сигналы, растения также излучают электрические сигналы, чтобы реагировать на окружающую среду и проявлять признаки бедствия или плохого здоровья.

Ученые обнаружили, что эти сигналы можно использовать для расширения возможностей и функций растений.

Например, теперь Венерина мухоловка – хищное растение, которое естественным образом ловит насекомых – может ухватиться за тонкий кусок проволоки, когда через растение передаются электрические сигналы.

Все, что вам нужно, это смартфон и электрод, который представляет собой металлический проводящий материал.

В ходе эксперимента команда наклеила электрод шириной 3 мм на одну из ловушек Венериной мухоловки с помощью мягкого и липкого клея, известного как термогель.

Электрод безвреден для растения и не влияет на его способность к фотосинтезу.

Через 1,3 секунды после того, как смартфон отправил электрические импульсы на электрод, мухоловка Венеры закрылась.

Сделав ещё один шаг вперед, исследователи из NTU прикрепили мухоловку Венеры к роботизированной руке и, запитав растение электрическими сигналами, заставили её схватить тонкий провод толщиной в полмиллиметра.

Это достижение с плотоядным растением было опубликовано в научном журнале Nature Electronics в январе.


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По материалам: sm.news
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