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Назван последний шанс спасти СССР

Назван последний шанс спасти СССРФото: Сергей Подлеснов / «Коммерсантъ»

В ходе закрытого внеочередного заседания Верховного Совета СССР в июне 1991 года депутаты, узнав от глав Минобороны, КГБ и МВД о критической ситуации в стране, предложили использовать последний шанс спасти Советский Союз, введя чрезвычайное положение. Об этом «Ленте.ру» рассказал лидер крупнейшего объединения Съезда народных депутатов СССР — группы «Союз» Виктор Алкснис.

«Депутаты предложили немедленно ввести чрезвычайное положение на всей территории страны, распустить все антисоветские, сепаратистские и националистические организации. Это было мнение подавляющего числа депутатов Верховного Совета СССР. Я тогда находился в зале и порадовался, выступил в поддержку этих срочных мер», — сказал он.

Однако вопрос о введении чрезвычайного положения тогда так и не был вынесен на голосование, поскольку против был Кремль. По словам Алксниса, председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов «уговорил депутатов сначала посоветоваться с Михаилом Сергеевичем»

«Потом всех министров вызвали к Горбачеву, который начал им внушать, что они неправы, что все не так плохо. В итоге через пару дней прошло новое заседание Верховного Совета СССР, на котором уже эти министры призывали депутатов не спешить с введением чрезвычайного положения. А через два месяца был ГКЧП», — констатировал собеседник «Ленты.ру».

18-21 августа 1991 года в стране произошли события, получившие название «августовский путч». Официальные лица и органы государственной власти их расценили как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти. Возникшему в те дни ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей.

В декабре 1991 года руководители РСФСР, Украинской и Белорусской ССР заключили Беловежские соглашения, после ратификации которых Советский Союз перестал существовать.

Россия

По материалам: lenta.ru
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