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Названы богатейшие люди России будущего

Названы богатейшие люди России будущего

Основатель Тинькофф банка Олег Тиньков в эфире соцсети Clubhouse назвал богатейших людей России будущего. Все участники этого списка уже являются долларовыми миллионерами, пишет Forbes.

По мнению предпринимателя,  в тройку богачей должны войти основатель "Вконтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров, основатель британского финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский и братья Игорь и Дмитрий Бухманы, владеющие компанией-разработчиком мобильных приложений Playrix.

"Тройка миллиардеров в будущем: Дуров, Сторонский и братья Бухманы. Не знаю, правда, кто и на каком месте", - сказал Тиньков.

Также бизнесмен отметил, что сегодня по-настоящему прибыльный бизнес можно построить, только используя мобильные приложения. Онлайн-бизнес стал очень перспективным делом и он приносит сейчас миллиарды своим владельцам.

Сейчас нужно думать про мобайл. Помните, парадигма быстро меняется. Раньше было так: ты мультимиллионер, если владеешь самолетами и пароходами. Но это парадигма двадцатилетней давности. Потом потихоньку пошел онлайн-бизнес, диджитал, пришел "Яндекс", "Тинькоф" появился - пришли диджитал-миллиардеры. Сейчас идет тренд очень очевидный и понятный - это мобайл. Если ты не в мобайле, ты не в бизнесе

Ранее NEWSTES писал, что российские миллиардеры стали богаче за январь ещё на $1,37 млрд.

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По материалам: uposters.ru
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