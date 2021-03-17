Названы богатейшие люди России будущего
Основатель Тинькофф банка Олег Тиньков в эфире соцсети Clubhouse назвал богатейших людей России будущего. Все участники этого списка уже являются долларовыми миллионерами, пишет Forbes.
По мнению предпринимателя, в тройку богачей должны войти основатель "Вконтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров, основатель британского финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский и братья Игорь и Дмитрий Бухманы, владеющие компанией-разработчиком мобильных приложений Playrix.
"Тройка миллиардеров в будущем: Дуров, Сторонский и братья Бухманы. Не знаю, правда, кто и на каком месте", - сказал Тиньков.
Также бизнесмен отметил, что сегодня по-настоящему прибыльный бизнес можно построить, только используя мобильные приложения. Онлайн-бизнес стал очень перспективным делом и он приносит сейчас миллиарды своим владельцам.
Ранее NEWSTES писал, что российские миллиардеры стали богаче за январь ещё на $1,37 млрд.