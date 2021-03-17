Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Названы сроки выхода обновленной Toyota Camry XV70 2021 года в России

Обновленный весьма популярный японский седан от компании Toyota – Camry XV70, вскоре должен будет появиться в автосалонах РФ, говорит о том, что это произойдет уже в апреле 2021 года, о чем сейчас говорят менеджеры официальных дилеров японской марки.

В Европе, Японии, а также США и Европе новая модель Toyota Camry уже была представлена и продается, а в России сейчас она только готовится к выходу. Менеджеры официальных дилеров популярного японского бренда сейчас между собой говорят о поступлении новейшего японского седана уже в апреле 2021 года. Но официально в компании до сих пор ничего по этому поводу не сообщают.

“Появится теперь поддержка Apple CarPlay и Android Auto”, – сообщают официально представители Toyota, когда описывают обновления Camry в 2021 году.

Но вот о комплектациях данной модели в России информации сейчас крайне мало, есть только данные о них из Японии и Америки. Но обычно в разных странах эти японские седаны имеют разное оснащение. Неофициально известно, что 2-литровый мотор может оказаться в итоге с вариатором, а 2,5-литровый – с форсированным до 200 лошадиных сил мотором (сегодня это лишь 181 л.с.). Компания пока что отказывается подтверждать всю существующую информацию о моторах популярного седана.

Сообщение Названы сроки выхода обновленной Toyota Camry XV70 2021 года в России появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Познер заметил «фашиствующие тенденции» почти у каждого человека
Познер заметил «фашиствующие тенденции» почти у каждого человека
Ведущая «Давай поженимся!» раскрыла закулисье программы
Ведущая «Давай поженимся!» раскрыла закулисье программы
Манижа выпустила "расследование" в ответ на критику из-за Евровидения
Манижа выпустила "расследование" в ответ на критику из-за Евровидения
Вооруженный ножом неизвестный напал на пенсионера во Франции
Вооруженный ножом неизвестный напал на пенсионера во Франции
Иран назвал виновного в катастрофе со сбитым украинским самолетом
Иран назвал виновного в катастрофе со сбитым украинским самолетом
ВОЗ призвала продолжить вакцинацию запрещенным в 20 странах препаратом
ВОЗ призвала продолжить вакцинацию запрещенным в 20 странах препаратом
В Иванове озвучили приговор по громкому делу о 6 погибших при взрыве дома
В Иванове озвучили приговор по громкому делу о 6 погибших при взрыве
В Кирове учат поведению при встрече с бродячими животными
В Кирове учат поведению при встрече с бродячими животными
Названы сроки выхода обновленной Toyota Camry XV70 2021 года в России
Названы сроки выхода обновленной Toyota Camry XV70 2021 года в России
Издание TIME раскритиковало фанатов «Лиги Справедливости» Зака Снайдера за «токсичность»
Издание TIME раскритиковало фанатов «Лиги Справедливости» Зака
Бойцы UFC Камару Усман и Хорхе Масвидаль встретятся в реванше на турнире UFC 261
Бойцы UFC Камару Усман и Хорхе Масвидаль встретятся в реванше на
Самая странная ссора Чонгука и Ви: Макнэ «удалил» его огромными клавишами от клавиатуры!
Самая странная ссора Чонгука и Ви: Макнэ «удалил» его огромными

Топ на сегодня

Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом «Спутник V»
Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом
В Госдуме передумали давать право регионам усыплять бездомных животных
В Госдуме передумали давать право регионам усыплять бездомных животных
Минсельхоз подготовил проект для соглашений о снижении цен на удобрения
Минсельхоз подготовил проект для соглашений о снижении цен на
В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
Воевавшие в Донбассе ополченцы получили награды от Крыма и ДНР
Воевавшие в Донбассе ополченцы получили награды от Крыма и ДНР

Еще по теме

Toyota запатентовала новый дизайн Toyota Camry для России
Toyota намерена использовать алюминий в новом поколении Camry
Toyota использует в новом поколении Camry алюминий
Седан Toyota Camry стал бестселлером марки на рынке России