Названы сроки выхода обновленной Toyota Camry XV70 2021 года в России

Влада Некрасова

Обновленный весьма популярный японский седан от компании Toyota – Camry XV70, вскоре должен будет появиться в автосалонах РФ, говорит о том, что это произойдет уже в апреле 2021 года, о чем сейчас говорят менеджеры официальных дилеров японской марки.

В Европе, Японии, а также США и Европе новая модель Toyota Camry уже была представлена и продается, а в России сейчас она только готовится к выходу. Менеджеры официальных дилеров популярного японского бренда сейчас между собой говорят о поступлении новейшего японского седана уже в апреле 2021 года. Но официально в компании до сих пор ничего по этому поводу не сообщают.

“Появится теперь поддержка Apple CarPlay и Android Auto”, – сообщают официально представители Toyota, когда описывают обновления Camry в 2021 году.

Но вот о комплектациях данной модели в России информации сейчас крайне мало, есть только данные о них из Японии и Америки. Но обычно в разных странах эти японские седаны имеют разное оснащение. Неофициально известно, что 2-литровый мотор может оказаться в итоге с вариатором, а 2,5-литровый – с форсированным до 200 лошадиных сил мотором (сегодня это лишь 181 л.с.). Компания пока что отказывается подтверждать всю существующую информацию о моторах популярного седана.

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