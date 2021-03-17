"Называли проституткой": Манижа рассказала об отношении к себе в Таджикистане
29-летняя певица Манижа, которая в этот раз представит Россию на "Евровидении" в Роттердаме с песней "Русская женщина", откровенно рассказала ТАСС о том, как к ней относятся в Таджикистане.
Родившаяся в Душанбе Манижа признается, что в Таджикистане далеко не все отнеслись с одобрением к ее решению заняться шоу-бизнесом.
Манижа рассказала о своих впечатлениях, которые она получила осенью 2019 года во время первой за 7-8 лет поездки в Таджикистан.
В прошлом году певица стала послом доброй воли ООН по делам беженцев. Манижа рассказала, как это произошло.
"Тема адаптации в России трудовых мигрантов волнует меня давно, с нашей командой я не первый год помогаю этим людям, мы сотрудничаем с разными общественными организациями. Узнав об этом, на нас вышли представители верховного комиссара ООН по делам беженцев, предложили объединить усилия", — заявила певица.
Манижа привела примеры того, как именно она помогала мигрантам в России в последнее время.
Как писал NEWSTES, ранее Манижа рассказала о расизме, с которым якобы столкнулась в России еще в детстве.