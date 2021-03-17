"Называли проституткой": Манижа рассказала об отношении к себе в Таджикистане

Вадим Карасев

29-летняя певица Манижа, которая в этот раз представит Россию на "Евровидении" в Роттердаме с песней "Русская женщина", откровенно рассказала ТАСС о том, как к ней относятся в Таджикистане.

Родившаяся в Душанбе Манижа признается, что в Таджикистане далеко не все отнеслись с одобрением к ее решению заняться шоу-бизнесом.

Поначалу были такие настроения, называли джаляб — проституткой... На сцене ведь порой приходится быть откровенно одетой, привлекать не только голосом, но и внешним видом. Но, как говорится, вода точит камень. Нужно было время, чтобы меня стали правильно воспринимать. Вокруг огромное количество стереотипов, штампов. Стараюсь бороться с ними, разрушать. И песня "Russian woman" служит этой же цели.



Манижа рассказала о своих впечатлениях, которые она получила осенью 2019 года во время первой за 7-8 лет поездки в Таджикистан.

Меня постоянно узнавали на улице. Молодые таджики и таджички подходили и рассказывали, как им нравится, что я делаю, как они разделяют мои взгляды, даже гордятся мною. Отношение там определенно изменилось.

В прошлом году певица стала послом доброй воли ООН по делам беженцев. Манижа рассказала, как это произошло.

"Тема адаптации в России трудовых мигрантов волнует меня давно, с нашей командой я не первый год помогаю этим людям, мы сотрудничаем с разными общественными организациями. Узнав об этом, на нас вышли представители верховного комиссара ООН по делам беженцев, предложили объединить усилия", — заявила певица.

Манижа привела примеры того, как именно она помогала мигрантам в России в последнее время.

В первую волну пандемии мы оказывали материальную поддержку семьям гастарбайтеров, которые потеряли работу, а значит, лишились средств к существованию, не получали медицинскую помощь, скученно жили в съемных квартирах. Еще мы несколько раз встречались с живущими в России афганскими беженками, проводили семинары о домашнем насилии, помогали конкретным семьям. Я хочу сосредоточиться на поддержке детей и подростков мигрантов, вынужденных переселенцев. Особенно тяжело тем, кто не знает русский язык.

Как писал NEWSTES, ранее Манижа рассказала о расизме, с которым якобы столкнулась в России еще в детстве.