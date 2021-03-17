Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Называли проституткой": Манижа рассказала об отношении к себе в Таджикистане

"Называли проституткой": Манижа рассказала об отношении к себе в Таджикистане

29-летняя певица Манижа, которая в этот раз представит Россию на "Евровидении" в Роттердаме с песней "Русская женщина", откровенно рассказала ТАСС о том, как к ней относятся в Таджикистане.

Родившаяся в Душанбе Манижа признается, что в Таджикистане далеко не все отнеслись с одобрением к ее решению заняться шоу-бизнесом.

Поначалу были такие настроения, называли джаляб — проституткой... На сцене ведь порой приходится быть откровенно одетой, привлекать не только голосом, но и внешним видом. Но, как говорится, вода точит камень. Нужно было время, чтобы меня стали правильно воспринимать. Вокруг огромное количество стереотипов, штампов. Стараюсь бороться с ними, разрушать. И песня "Russian woman" служит этой же цели.

Манижа рассказала о своих впечатлениях, которые она получила осенью 2019 года во время первой за 7-8 лет поездки в Таджикистан.

Меня постоянно узнавали на улице. Молодые таджики и таджички подходили и рассказывали, как им нравится, что я делаю, как они разделяют мои взгляды, даже гордятся мною. Отношение там определенно изменилось.

В прошлом году певица стала послом доброй воли ООН по делам беженцев. Манижа рассказала, как это произошло.

"Тема адаптации в России трудовых мигрантов волнует меня давно, с нашей командой я не первый год помогаю этим людям, мы сотрудничаем с разными общественными организациями. Узнав об этом, на нас вышли представители верховного комиссара ООН по делам беженцев, предложили объединить усилия", — заявила певица.

Манижа привела примеры того, как именно она помогала мигрантам в России в последнее время. 

В первую волну пандемии мы оказывали материальную поддержку семьям гастарбайтеров, которые потеряли работу, а значит, лишились средств к существованию, не получали медицинскую помощь, скученно жили в съемных квартирах. Еще мы несколько раз встречались с живущими в России афганскими беженками, проводили семинары о домашнем насилии, помогали конкретным семьям. Я хочу сосредоточиться на поддержке детей и подростков мигрантов, вынужденных переселенцев. Особенно тяжело тем, кто не знает русский язык.

Как писал NEWSTES, ранее Манижа рассказала о расизме, с которым якобы столкнулась в России еще в детстве.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

17 человек пострадали в ДТП с автобусом на российской трассе
17 человек пострадали в ДТП с автобусом на российской трассе
Врач назвал эффективные способы укрепить иммунитет
Врач назвал эффективные способы укрепить иммунитет
Описано поведение Горбачева в год развала СССР
Описано поведение Горбачева в год развала СССР
Объявлен глава жюри Каннского кинофестиваля
Объявлен глава жюри Каннского кинофестиваля
В США при стрельбе трех спа-салонах погибли семь человек
В США при стрельбе трех спа-салонах погибли семь человек
Разведка США заявила о попытках Ирана повлиять на исход президентских выборов
Разведка США заявила о попытках Ирана повлиять на исход президентских
В Европе признали ошибки в отношениях с Россией
В Европе признали ошибки в отношениях с Россией
Еврокомиссия представит 17 марта проект создания паспортов вакцинации в ЕС
Еврокомиссия представит 17 марта проект создания паспортов вакцинации
В Курской области мать пыталась заживо сжечь восьмилетнего сына
В Курской области мать пыталась заживо сжечь восьмилетнего сына
BMW представит электрический седан i4 2022 года 17 марта
BMW представит электрический седан i4 2022 года 17 марта
Министр обороны Украины Таран впервые посетит Японию
Министр обороны Украины Таран впервые посетит Японию
Вышел официальный трейлер короткометражного приквела «Гарри Поттера» про лорда Волан-де-Морта
Вышел официальный трейлер короткометражного приквела «Гарри Поттера»

Топ на сегодня

В Госдуму внесли законопроект для расширения зоны действия ОСАГО
В Госдуму внесли законопроект для расширения зоны действия ОСАГО
Президентский совет ПНС Ливии передаст власть новому совету 16 марта
Президентский совет ПНС Ливии передаст власть новому совету 16 марта
Армения проведет военные учения впервые после осеннего конфликта в Карабахе
Армения проведет военные учения впервые после осеннего конфликта в
Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию вакцины от коронавируса
Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию вакцины от коронавируса
СМИ: в лифчике звезды "Пацанок" нашли запрещенные вещества, ей может грозить тюрьма
СМИ: в лифчике звезды "Пацанок" нашли запрещенные вещества, ей может

Еще по теме

Неожиданный выбор на Евровидение-2021: что известно о певице Manizha
Манижа: «Первое слово, которое я выучила в России — черножопая»
«Первое слово, которое я выучила в России — черножопая»: Манижа вспомнила, как ее «травили»
Певица Manizha прокомментировала победу в отборе на Евровидение