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Никита Уманский и Настя Паршина принимают поздравления с рождением сына

Никита Уманский и Настя Паршина принимают поздравления с рождением сына

Никита Уманский и Настя Паршина вчера вечером прибыли в роддом. Своим поклонникам они рассказывали, что очень волнуются из-за предстоящей операции - Настю несколько часов трясло от страха, но все-таки взяла себя в руки. А сегодня Никита уже поделился радостной новостью - он стал отцом во второй раз. Подробности позже расскажет молодая мамочка.

У Никиты Уманского и Насти Паршиной родился сын. Пара невероятно счастлива. Никита пока не стал рассказывать все подробности, но пообещал, что позже все расскажет сама Настя. Зато Уманский всех успокоил и заверил, что все прошло хорошо. Он поблагодарил всех медиков, так как ему понравилось, насколько организовано все происходило, пишет newstes.ru.
«Я папа. Все хорошо. Все подробности будут позже, но расскажет сама Настя. Обнимаю. И отдельное спасибо главному врачу ЦКБ за профессионализм и заботу! Я очень рад, что мы выбрали ваш роддом! Тут очень чисто, относятся с пониманием и окружают заботой. Было приятно наблюдать, как организовано шла подготовка к родам», - лаконично высказался Никита.

В роддом пара прибыла еще вчера. Сборы прошли беспокойно, так как Никита начал сильно волноваться, а следом за ним и Настя. Девушка выходила на связь с подписчиками и показывала, как ее буквально трясет от страха из-за скорой встречи с сыном. Кесарево сечение Насте назначили не просто так - малыш не повернулся правильно.

Последние месяцы Настя провела под угрозой преждевременных родов. Беременность у нее получилась тяжелая, особенно в первом триместре, когда ей приходилось все время выяснять отношения то с Никитой, то с его мамой. Подписчики предупреждали ее о том, как опасно жить в состоянии стресса в этот период, но Настя не слушала.

Общий язык с мамой Никиты они условно нашли, пришли к выводу, что вместе не уживутся и хотя бы в последние пару месяцев перестали ругаться. На поляне они сидели до последнего, до сих пор числятся участниками телестройки, хотя проект находится в процессе реанимации, проводятся отборы и Надежда Ермакова уверяет, что старых участников там не будет.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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