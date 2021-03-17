Никита Уманский: Мы на финишной прямой и уже через считанные часы увидим наше счастье

Вадим Карасев

Утром Настюша ещё успела приготовить мне кучу еды, испекла блинчики, и когда мы приехали в больницу, она так спокойно все делала, выполняла все указания медсестры. Такая сильная девочка у меня. Чего не скажешь обо мне. Я с утра на нервах, дёрганый и рассеянный! Кажется, я волнуюсь больше Насти! Места себе не нахожу. Мы на финишной прямой и уже через считанные часы увидим наше счастье. Я в счастливом волнении и ожидании.Автор: Никита Уманский