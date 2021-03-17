Нумерология и энергетика дня: что принесет удачу 17 марта

Вадим Карасев

Нумерология — древнейшая наука о числах. Эксперты рассказали, чем будет примечателен этот день, какое число будет у руля и как можно привлечь в свою жизнь удачу, счастье и добро.

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что это будет довольно яркий и продуктивный день, хоть и не самый простой. Он не входит в число самых опасных или благоприятных, но назвать его банальным и серым точно не получится.

Нумерологический расчет 17 марта

Чтобы узнать, какое число сегодня будет у руля, нужно просто сложить все числа даты 17.03.2021, а конце прибавить 3, так как среда — третий день недели. Получаем: 1+7+0+3+2+0+2+1+3=19. 1+9=10. 1+0=1. Получается, что миром сегодня правит Единица — покровительница порядка, новых начинаний, веры в лучшее, любви и дружбы. Символ энергетики этого дня — рукопожатие:





Исторические данные о 17 марта

Порой для того, чтобы понять, каким будет день, нужно обернуться назад и посмотреть, каким он был в разные годы.

В 1825 году в этот день провозгласили создание Доминиканской республики.17 марта 1861 года было провозглашено создание Итальянского королевства.В 1948 году в этот день был создан Западный военно-политический союз, в который вошли Нидерланды, Великобритания, Бельгия, Люксембург, Франция.1959 год — формирование тибетского правительства в изгнании.В 1992 году в ЮАР была принята конституция, уравнивающая в правах белых и черных людей.

Если искать какие-то общие связи, то можно с уверенностью заявить, что 17 марта целые народы пытаются становиться независимыми. Людям свойственно объединяться в группы ради достижения общих целей. Не бойтесь объединяться с кем-то, заводить дружбу, договариваться и искать компромиссы.

Что можно и что нельзя делать 17 марта

В эту среду можно начинать новые дела. Единица благоволит начинаниям во всех сферах. Можно попробовать найти новое увлечение, хобби, работу.

Можно знакомиться с людьми, только осторожно. Не нужно напирать и торопить события. Пусть это будет легкое и непринужденное знакомство.

Важно объединяться в группы и заниматься общей творческой работой, коллективным трудом. Дома можно убираться вместе с родственниками и второй половинкой.

Нельзя таить обиды на окружающих. Нужно научиться прощать и отпускать прошлое. Без этого не получится достичь счастья и удачи.

Лучшие талисманы на эту среду

Белый цвет в одежде — лучший талисман для общения. Этот цвет поможет привлечь внимание противоположного пола и спровоцировать рост интереса окружающих к вашей персоне.

Хотэй. Многие считают, что это денежный талисман, но хотэй является талисманом общения. Он помогает людям повышать свою значимость для коллег, родственников и друзей.

Берилл и топаз. Эти минералы помогают человеку, носящему их, становиться более красноречивым. Они отлично синхронизированы с энергетикой Единицы.