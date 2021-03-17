Объявлен глава жюри Каннского кинофестиваля

Вадим Карасев

Спайк ЛиФото: MIKE BLAKE / Reuters

Американский кинорежиссер Спайк Ли возглавит жюри 74-го Каннского кинофестиваля в 2021 году. Об этом объявили организаторы смотра на сайте мероприятия.

Как отмечается в заявлении, преданность Спайка Ли кино и его энергия «помогут подготовить этот большой фестиваль, который ждет весь мир». Имена остальных членов жюри будут объявлены в начале июня.

63-летний Спайк Ли известен по таким фильмам, как «Не пойман — не вор», «25-й час», «Черный клановец», «Олдбой» и «Малкольм Икс», а также по сериалу «Ей это нужно позарез». Примечательно, что он станет первым чернокожим президентом фестиваля за историю существования мероприятия.

74-й Каннский кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля. Ранее он был запланирован на май 2021 года. В отборе фильмов смогут участвовать картины, которые вошли программу прошлого смотра, но были отложены на 2021-й. В мае 2020 года Каннский кинофестиваль было решено отменить из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Международный Каннский кинофестиваль проводится каждый год в мае в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Впервые он прошел в 1946 году и не проводился лишь дважды — в 1948 и 1950 годах из-за нехватки бюджетных средств.