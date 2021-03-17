Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Объявлен глава жюри Каннского кинофестиваля

Объявлен глава жюри Каннского кинофестиваляСпайк ЛиФото: MIKE BLAKE / Reuters

Американский кинорежиссер Спайк Ли возглавит жюри 74-го Каннского кинофестиваля в 2021 году. Об этом объявили организаторы смотра на сайте мероприятия.

Как отмечается в заявлении, преданность Спайка Ли кино и его энергия «помогут подготовить этот большой фестиваль, который ждет весь мир». Имена остальных членов жюри будут объявлены в начале июня.

63-летний Спайк Ли известен по таким фильмам, как «Не пойман — не вор», «25-й час», «Черный клановец», «Олдбой» и «Малкольм Икс», а также по сериалу «Ей это нужно позарез». Примечательно, что он станет первым чернокожим президентом фестиваля за историю существования мероприятия.

74-й Каннский кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля. Ранее он был запланирован на май 2021 года. В отборе фильмов смогут участвовать картины, которые вошли программу прошлого смотра, но были отложены на 2021-й. В мае 2020 года Каннский кинофестиваль было решено отменить из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Международный Каннский кинофестиваль проводится каждый год в мае в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Впервые он прошел в 1946 году и не проводился лишь дважды — в 1948 и 1950 годах из-за нехватки бюджетных средств.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

17 человек пострадали в ДТП с автобусом на российской трассе
17 человек пострадали в ДТП с автобусом на российской трассе
Врач назвал эффективные способы укрепить иммунитет
Врач назвал эффективные способы укрепить иммунитет
Описано поведение Горбачева в год развала СССР
Описано поведение Горбачева в год развала СССР
Объявлен глава жюри Каннского кинофестиваля
Объявлен глава жюри Каннского кинофестиваля
В США при стрельбе трех спа-салонах погибли семь человек
В США при стрельбе трех спа-салонах погибли семь человек
Разведка США заявила о попытках Ирана повлиять на исход президентских выборов
Разведка США заявила о попытках Ирана повлиять на исход президентских
В Европе признали ошибки в отношениях с Россией
В Европе признали ошибки в отношениях с Россией
Еврокомиссия представит 17 марта проект создания паспортов вакцинации в ЕС
Еврокомиссия представит 17 марта проект создания паспортов вакцинации
В Курской области мать пыталась заживо сжечь восьмилетнего сына
В Курской области мать пыталась заживо сжечь восьмилетнего сына
BMW представит электрический седан i4 2022 года 17 марта
BMW представит электрический седан i4 2022 года 17 марта
Министр обороны Украины Таран впервые посетит Японию
Министр обороны Украины Таран впервые посетит Японию
Вышел официальный трейлер короткометражного приквела «Гарри Поттера» про лорда Волан-де-Морта
Вышел официальный трейлер короткометражного приквела «Гарри Поттера»

Топ на сегодня

В Госдуму внесли законопроект для расширения зоны действия ОСАГО
В Госдуму внесли законопроект для расширения зоны действия ОСАГО
Президентский совет ПНС Ливии передаст власть новому совету 16 марта
Президентский совет ПНС Ливии передаст власть новому совету 16 марта
Армения проведет военные учения впервые после осеннего конфликта в Карабахе
Армения проведет военные учения впервые после осеннего конфликта в
Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию вакцины от коронавируса
Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию вакцины от коронавируса
СМИ: в лифчике звезды "Пацанок" нашли запрещенные вещества, ей может грозить тюрьма
СМИ: в лифчике звезды "Пацанок" нашли запрещенные вещества, ей может

Еще по теме

Жюри Каннского фестиваля впервые возглавит чернокожий
Режиссер Спайк Ли останется главой жюри Каннского фестиваля в этом году
Объявлена новая дата проведения Каннского кинофестиваля
Объявлен список фильмов, отобранных в этом году Каннским фестивалем