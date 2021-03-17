Обзор проекта Club.Exchange

Вадим Карасев

Стремительное развитие индустрии криптовалют формирует новые требования к проектам: теперь последние должны быть не только технически актуальными, но и приносить прибыль инвестору. В своём взаимодействии с цифровым рынком я ориентируюсь именно на такие стартапы: концептуальные и прибыльные хотя бы в перспективе.

Новая платформа Club Exchange — функциональный и современный сервис, который я уже успел опробовать. О свём опыте расскажу чуть ниже.

Коротко о сервисе

Ссылка на проект: https://club.exchange/

Основная опция Club Exchange — получение пассивного дохода за счёт инвестирования по одному или нескольким из предложенных тарифов. То есть тут мои деньги переходят в доверительное управление: с их помощью компания получает прибыль от торговли и других видов взаимодействия с цифровыми активами.

В свою очередь инвестор проекта получает регулярные отчисления, а сумма дивидендов зависит от выбранного тарифного плана.

Тарифные планы

Всего на сайте девять тарифных планов:

Start;

Start+;

Premium;

Premium+;

Prestige;

Prestige+;

Diamond;

Diamond+;

Gold.

Длительность сотрудничества для всех пакетов одинакова: 365 дней. А вот остальные параметры отличаются.

Так, инвестировать можно от 100 USD до 25.000 USD, а прибыль составляет от 0.7% до 1.3% в день. Для того, чтобы купить тариф, необходимо:

Пополнить баланс на платформе в ВТС (комиссия составляет 3% от суммы пополнения); Выбрать один из тарифов на главной странице сайта и нажать на кнопку “инвестировать”; Подтвердить покупку тарифа.

Я выбирал Start+: всё ещё не очень дорого, но достаточно доходно.

Личный кабинет

В личном кабинете достаточно много разделов:

Скрин личного кабинете в панели инструментов

Здесь я (и любой другой инвестор проекта) провожу большую часть времени. Чуть выше размещена реферальная ссылка: вам присвоят её автоматически сразу после создания учётной записи.

На главной странице можно просмотреть текущий баланс и сумму инвестиций. Далее по разделам:

Мой профиль. Здесь находится команда рефералов, информация о командном бонусе и основные настройки. Финансы. Управление транзакциями и история финансовых операций. Пополнение депозита. Тарифы. Тарифные планы и ваши подключённые инвестиционные пакеты.

Там же размещён сервис для обмена токенами, который будет запущен в ближайшее время.

В разделе с документацией можно ознакомиться с основными правилами платформы, изучить пользовательское соглашение и условия партнёрской программы.

Финансовые операции

Основная и единственная валюта, доступная на сайте — Bitcoin. Для того, чтобы начать зарабатывать, вам нужно перейти в личный кабинет и настроить систему оплаты.

Это простая процедура: нужно лишь указать публичный адрес вашего Bitcoin-кошелька.

После привязки кошелька вы сможете пополнять депозит, а затем и выводить заработанные средства. Не забывайте о комиссии на все платёжные операции: она составляет 3% от суммы перевода.

Скриншот из раздела Моя выплата

История платёжных операций всех категорий доступна в личном кабинете.

Дорожная карта

У проекта Club.Exchange есть список целей на ближайшие годы. Он размещён в дорожной карте:

Официальный запуск проекта состоялся в июле 2020 года, я присоединился чуть позже, но всё равно практически в зачатке. Большая часть технических задач ориентирована на 2021 год. Совсем скоро нас ждут:

Запуск и популяризация собственного токена проекта; Создание чат-бота в Telegram и API для использования сервиса через мессенджер; Запуск торговой платформы и опции обмена валют; Запуск новых тарифных планов и инвестиционных программ для партнёров и многое другое.

Все новости и обновления публикуются в социальных сетях проекта. Ссылки на Telegram, Instagram и YouTube размещены на главной странице официального сайта.

Реферальная программа

Дополнительная возможность заработать для каждого клиента и инвестора проекта Club.Exchange — реферальная программа.

Как и было сказано выше, индивидуальная реферальная ссылка присваивается учётной записи в момент регистрации. Программа включает в себя 20 уровней, предполагает выплаты за привлечённых инвесторов и различного рода бонусы. Для того, чтобы начать получать эти деньги, нужно купить любой тарифный план, даже за 100 USD.

Основные особенности реферальной программы:

Реферальные отчисления, проценты вы будете получать от партнёров до пятого уровня включительно: 6% за рефералов первого уровня и 0.5% за рефералов пятого уровня. С первого по 20 уровень вы будете получать командный бонус.

Чтобы получить командный бонус, нужно привлечь определённую сумму инвестиций. Например, на втором уровне этот порог составляет 25.000 USD: достигнув его, вы получите 100 USD на личный счёт. Я пока что не получил бонус, но оборот растёт достаточно быстро.

Для того, чтобы перейти на следующий уровень, нужно не только привлекать большее количество партнёров, но и самому увеличивать сумму инвестиций.

Ограничений на распространение ссылки нет: вы можете размещать её в блоге, на сайте или в социальной сети, отправлять знакомым лично. Доход напрямую зависит от количества привлечённых инвесторов.

Полученную прибыль можно выводить вместе с дивидендами от инвестиций или использовать для покупки новых тарифных планов и увеличения капитала.

Преимущества

Вместо заключения назову основные, на мой взгляд, преимущества проекта, за которые стоит обратить на него внимание:

Низкий порог входа. 100 USD — очень небольшая сумма для инвестиционных проектов и доверительного управления. Тарифных планов много, и каждый клиент сможет выбрать пакет по бюджету. 20 уровней партнёров в линейной реферальной программе и система бонусов помимо классической процентной ставки. Платежи без посредников. Только покупатель и продавец — этот же принцип будет реализован в сервисе обмена.

Стоит помнить, что это не всё: в будущем у Club Exchange масса интересных и технологичных обновлений.