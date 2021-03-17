Ольга Любимова поддержала культурные инициативы калининградских властей

Анастасия Иванова

Министр культуры РФ Ольга Любимов поддержала проект восстановления Янтарной мануфактуры в Калининграде и другие инициативы правительства области. Об этом шла речь на встрече главы ведомства с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, сообщила сегодня, 17 марта, пресс-служба регионального правительства.

Как подчеркнул глава региона, в 2021 году начнется реконструкция корпусов здания Янтарной мануфактуры. Средства для первого этапа работ выделены из бюджета области. В первом корпусе планируется разместить филиал Музея янтаря. Во втором корпусе будет размещен филиал Музея Мирового океана, и Антон Алиханов выразил надежду, что федеральный минкульт окажет содействие в проведении второго этапа реконструкции.

Ольга Любимова отметила, что историко-культурное наследие Калининградской области является уникальным, и геополитическое положение региона позволяет проводить работу по продвижению российской культуры за рубежом.

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