Ольга Рапунцель рассказала о новом виде заработков

Вадим Карасев

Пользователи обсуждают результаты встречи Ольги и Дмитрия Дмитренко с представительницами сетевого бизнеса. Семейство не шутило, когда говорило, что будет заниматься сетевым бизнесом. Они рассчитывают на своих фолловеров, и Ольга уверяет, что ей многие пишут, задают вопросы, она даже не успевает всем отвечать, поэтому подключает к делу свою команду.

«У меня уже в команде много людей активных, дальше больше. Спасибо вам за доверие», - благодарит Рапунцель.

На просторах сети Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко стали обсуждаемыми персонами после их встречи с представительницами сетевого бизнеса. Юля Жукова и Игорь Григорьев тоже собирались зарабатывать на сетевых продажах, но пришли к выводу, что жизнь в столице для них слишком дорогая. Не пошли заработки, пишет newstes.ru.Почему Рапунцели уверены, что у них все получится, понятно только им. Верят в то, что Антону Гусеву подарили за успехи автомобиль? Оля уверена, что они смогут с командой зарабатывать, они даже магазин открывают в ТЦ, чтобы продавать продукцию. Хейтеры готовятся к нескончаемому потоку интересных тем для обсуждений, и одну из них Оля уже дала, объявив о множестве желающих к ним присоединиться.По словам Рапунцель, активные люди их просто осаждают вопросами. Они с Димой не успевают со всеми пообщаться, дело передают профессионалам из компании Гринвэй, чтобы те объяснили, что к чему. Свою поддержку Ольга обещает в прямых эфирах. Они с Димой так прониклись идеей, что готовы всех заряжать оптимизмом.Кстати, на днях Ольга вместе с Татьяной Владимировной побывала в театре Романа Виктюка. Они бурно обсуждали разнообразие икры на полках, позировали в фойе, но о спектакле ничего не говорили. Пользователи предположили, что сам спектакль они не видели, но Оля пояснила, что «Федра» им совсем не понравилась.