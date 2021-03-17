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Олигарх подарил Агате Муцениеце «Майбах» за 10 миллионов

Олигарх подарил Агате Муцениеце «Майбах» за 10 миллионов

Личная жизнь Агаты не дает покоя ее поклонникам уже вторую неделю. Многие считают, что актриса наконец-то закрутила роман, ведь со времени развода Муцениеце и Прилучного прошло уже больше полугода.


Агата работает в проекте «Голос.Дети» на Первом канале, поэтому некоторые коллеги на ТВ в курсе изменений в ее личной жизни. Так, ведущий Алексей Шаранин утверждает, что у Муцениеце есть богатый ухажер.

«Это известный олигарх. Он недавно подарил Агате «Майбах» за 10 миллионов рублей. С его стороны можно видеть искренние чувства, что, безусловно, вызывает зависть коллег Агаты. Она девушка яркая, после развода с Павлом карьера идет в гору. Она легко могла бы сама себе купить эту машину, зарабатывает она прилично, но тут любимый человек ее опередил», — рассказал Шаранин. 

Сама Агата отреагировала на эту новость с юмором, мол, пусть все думают, что машину ей подарил сам Брэд Питт. Напомним, ранее, после появления в Сети ряда провокационных фото, Муцениеце приписывали роман с режиссером Климом Шипенко. Актриса терпела несколько дней, а потом публично заявила, что никогда бы не стала встречаться с женатым мужчиной. 

«Сначала шутила на эту тему, но масштабы этой глупости таковы, что даже друзья начинают верить... На всех фото и видео не Клим Шипенко! Я дружу с их семьей, я люблю и Соню, и Клима. Обожаю их творчество и надеюсь, что когда-нибудь нас будут связывать профессиональные отношения», — объясняла Агата.

Муцениеце сейчас ведет два шоу на YouTube, а также вновь вернулась в большое кино. Когда она занята на съемках, дети остаются у отца Павла Прилучного. Спустя некоторое время после разрыва им удалось начать нормально общаться.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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