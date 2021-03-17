Олигарх подарил Агате Муцениеце «Майбах» за 10 миллионов

Алексей Вольцев

Личная жизнь Агаты не дает покоя ее поклонникам уже вторую неделю. Многие считают, что актриса наконец-то закрутила роман, ведь со времени развода Муцениеце и Прилучного прошло уже больше полугода.

Агата работает в проекте «Голос.Дети» на Первом канале, поэтому некоторые коллеги на ТВ в курсе изменений в ее личной жизни. Так, ведущий Алексей Шаранин утверждает, что у Муцениеце есть богатый ухажер.

«Это известный олигарх. Он недавно подарил Агате «Майбах» за 10 миллионов рублей. С его стороны можно видеть искренние чувства, что, безусловно, вызывает зависть коллег Агаты. Она девушка яркая, после развода с Павлом карьера идет в гору. Она легко могла бы сама себе купить эту машину, зарабатывает она прилично, но тут любимый человек ее опередил», — рассказал Шаранин.

Сама Агата отреагировала на эту новость с юмором, мол, пусть все думают, что машину ей подарил сам Брэд Питт. Напомним, ранее, после появления в Сети ряда провокационных фото, Муцениеце приписывали роман с режиссером Климом Шипенко. Актриса терпела несколько дней, а потом публично заявила, что никогда бы не стала встречаться с женатым мужчиной.

«Сначала шутила на эту тему, но масштабы этой глупости таковы, что даже друзья начинают верить... На всех фото и видео не Клим Шипенко! Я дружу с их семьей, я люблю и Соню, и Клима. Обожаю их творчество и надеюсь, что когда-нибудь нас будут связывать профессиональные отношения», — объясняла Агата.

Муцениеце сейчас ведет два шоу на YouTube, а также вновь вернулась в большое кино. Когда она занята на съемках, дети остаются у отца Павла Прилучного. Спустя некоторое время после разрыва им удалось начать нормально общаться.