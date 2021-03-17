ОП предложила ввести в России новую категорию льготников

Влада Некрасова

Согласно данным источника, в категорию «ликвидаторов пандемии коронавируса» могут попасть врачи, ученые, волонтеры, сотрудники спецслужб, которые принимали участие в борьбе с пандемией COVID-19 в России.

Петров предлагает предоставить ликвидаторам право на дополнительные дни оплачиваемого отпуска, санитарно-курортное лечение, а также награждать их отличительными знаками. Агентство сообщает, что люди данной категории могут получить соцгарантии по аналогии с ликвидаторами аварии на ЧАЭС.

Сообщение ОП предложила ввести в России новую категорию льготников появились сначала на Информационное агентство "SM News".