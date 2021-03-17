Опять за старое! Айза слила свои откровенные фото

Лидия Мартынова

Не успели пользователи сети забыть о слитом варенике Айзы, как телеведущая вновь взялась за старое. В сети появилась довольно откровенный кадр ее обнажённого тела. Правда, теперь уже продемонстрировав свои интимные части тела в более цензурном варианте.

Айза Долматова вышла на охоту горячих сплетен, вновь пытаясь ворваться в заголовки новостных порталов. В сети появились ее новые снимки, где она «засветила лишнее». Айза сфотографировала себя сверху, прикрыв рукой то самое место. Помимо завязочек на теле телеведущей не было ничего.

В сети тут же обвинили девушку, что сделала она это специально, чтобы прибавить себе приток подписчиков. Другие же решили, что таким образом Айза «ищет себе нового жениха». Напомним, на днях теледива призналась, что испытывает трудности с Олегом Майами.

«Я не могу изменить себя и стать нормальной. Ему нужна именно такая. Я все время сплю, а когда просыпаюсь, то начинаю плакать. Никогда не думала, что буду так сильно переживать из-за мужчины. Все это очень тяжело дается мне», — рассказала Долматова.