Оригами лягушка: учимся делать своими руками: инструкция складывания

Вадим Карасев

Иногда так хочется вернуться в детство. Побыть еще немного ребенком, порезвиться с друзьями. Увы, но течение времени не остановить. Возможно, только передать те игры, в которые мы играли в беззаботный детский период жизни своим детям. Например, оригами лягушка. Наверняка, все помнят зеленую прыгающую непоседу. Пришло время поделиться знаниями с младшим поколением.

Источник фото: https://mastersamodelok.ru.

Оригами "Лягушка"

Для выполнения работы по созданию данного оригами, понадобятся следующие материалы:

Бумага цветная, для принтеров или оригами (А4);

Ножницы;

Красная бумага (для язычка игрушки);

Клей карандаш или ПВА.

Совет! Для того чтобы лягушка радовала своей подвижностью, берут плотный пергамент. Язычок у животного делают небольшого размера.

Пошаговое создание лягушки

Первым шагом подготавливают необходимые материалы.

Второй шаг начинают с загиба диагонально верхнего правого угла. Краешек должен касаться с другой параллелью пергамента. Верхнюю сторону пергамента делают наравне левого края, образуя фигуру с тремя углами. Затем проминают загиб рукой, развернув его. Повторяют то же самое с левой угловой частью пергамента. В итоге выходят сгибы по диагонали.

Третий шаг начинают с загибания нижнего края бумаги в сторону верха. Так выполняют загиб, находящийся на одном положении с нижними точками прямых полосок. Далее обрезают ненужный пергамент ниже этого складывания и получают квадрат с диагональными загибами.

На четвертом шаге делают передние лапки лягушке. Для этого складывают лист пополам. Причем данный пергамент должен быть обращен к себе. Далее загибают горизонтально верхний краешек бумаги к нижней части так, чтобы все углы фигуры сравнялись. Приминают загиб рукой и разворачивают его. При этом, новый загиб должен служить пересечением скрещенных загибов по диагонали. В итоге конструкция будет напоминать звезду.

На пятом шаге делают треугольник, надавив на середину боковых направляющих пергамента. Далее кладут лист на ровную поверхность, обращая его нижние края к себе. И сводят края сгиба по горизонтали внутрь к середине. Квадрат должен сложится равнобедренным треугольником. Далее располагают треугольник перед собой широким основанием к низу. При этом, основа фигуры включает четыре уголка листа, по два с каждой стороны. Далее правый краешек верхней стороны пергамента загибают к верху. Сложенный уголок равен верхушке фигуры. Проминают загиб.

Шестой шаг. Складывают вверх второй краешек. Левый верхний уголок фигуры сворачивают к верху, приравняв его к вершине фигуры. Проходят по загибу рукой. Треугольник с ромбом посередине готов. Далее складывают к середине правый краешек ромба. Для этого берут правый край и загибают его к середине. При этом, правое нижнее направление ромба совпадает с вертикалью центра. Проходят по загибу.

На седьмом шаге приступают к созданию передних конечностей животного. Загибают наружу правую часть ромба к направлению направо. Проходят по загибу. После этого сворачивают также левую часть ромба на лево к треугольнику. Направляющая вертикаль треугольника и левая нижняя сторона ромба совместятся.

Восьмой шаг. При складывании задних конечностей лягушки поворачивают пергамент другим боком. Основа находится близко к мастеру. Лапки животного будут находиться вверху треугольника. Далее складывают к низу нижние краешки фигуры. Правый ее угол сворачивают направо к центральной вертикальной линии. Загибают деталь. Повторяют процедуру с левым краешком, сгибая к левой стороне фигуры. Лево и право боковых частей сравнялись. Итог – ромб вытянутой формы.

В девятом действии заканчивают работу с задними конечностями игрушки. Складывают вертикаль и правую высокую направляющую ромба. Загиб прожимают рукой. Вертикаль и верхнюю левую направляющую фигуры накладывают на левую половину конструкции. Все это хорошенько придавливают.

В завершающем десятом действии направляют конечности зеленой лягушки к себе. Складывают игрушку на две половины в маленькой части, подогнув задние ножки под нижнюю половину конструкции. Проходят загиб. Потом в сложенном положении фигурку переворачивают на другую сторону. И начинают складывать задние лапки вверх. Прямую половину пергамента складывают лапками к конечному краю лягушки. Проходят загиб. Последний штрих для прыгающей лягушки заключается в изготовлении красного маленького язычка. Берут пергамент, вырезают красный маленький кружок и приклеивают к ротовой части конструкции.

Фигурка готова. А время, проведенное за данной поделкой доставит удовольствие не только малышу, но и родителю. Оставив у двоих, только теплые чувства от совместного времяпровождения.