Патрушев принял участие в церемонии открытия памятника Пушкину в Ханое

Влада Некрасова

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, находящийся с рабочим визитом во Вьетнаме, принял в среду участие в церемонии открытия памятника Александру Сергеевичу Пушкину в Ханое, сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

Выступая на церемонии, Патрушев отметил, что произведения Пушкина знают не только в России, но и во всем мире и, конечно же, во Вьетнаме. "В начале ХХ века поэты и переводчики во Вьетнаме перевели произведения Пушкина на вьетнамский язык, благодаря чему они стали доступны для жителей страны. Сделать такой перевод с русского очень сложно, нужно было понять и сам русский язык, его нюансы, и русскую культуру, и русскую душу, как это все изложено в произведениях величайшего Пушкина", - сказал секретарь Совбеза РФ.