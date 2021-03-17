Польские спецслужбы рассказали, по каким ориентировкам искали Феликса Дзержинского

Анастасия Иванова

В Москве свои двери открыла выставка «Польско-советская война 1919–1921 гг. Рижский мирный договор», на которой представлены документы и экспонаты, связанные с указанным историческим событием. Посетителям выставки предлагают ознакомиться с документом-ориентировкой польских спецслужб, по которому разыскивали председателя ВЧК Феликса Дзержинского.

Известно, что во время Польши и СССР Дзержинского искали по всей территории страны. В ориентировке говорится, что по неутвержденным данным Дзержинского могли видеть в Польше в 1920 году. Документ при этом был разослан с пометкой “Секретно”.

Согласно описанию, большевистского деятеля искали по таким характеристикам: щуплый мужчина высокого роста, лысый, с бритым лицом или усами. Возраст примерно 45 лет, владеет польским (с литовским акцентом) и русским языками.

Документ для поиска Дзержинского был направлен в в крупные города Польши: Варшаву, Краков, Познань.

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