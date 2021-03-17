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Посол России в Германии раскритиковал Запад за позицию по Крыму

Посол России в Германии раскритиковал Запад за позицию по Крыму
Страны Запада предпочитают не замечать предпосылки возвращения Крыма с Украины, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в статье для Berliner Zeitung по случаю годовщины референдума на полуострове.


"Это решение не было принято вдруг. Ему предшествовало развитие, которое на Западе предпочитают не замечать, вытеснять из памяти. Первопричиной внутриукраинского конфликта и всех последующих проблем стал государственный переворот, противоречащий конституции Украины и нормам международного права, осуществленный при политической и финансовой поддержке ряда западных стран. Его цель — вбить клин между Россией и Украиной, разрушить их связи, привязать Киев к евроатлантическим структурам и сделать послушным исполнителем чужой воли, что в последнее время, к сожалению, проявляется все чаще", — отметил Нечаев.

По его словам, на Западе также "не любят вспоминать о подписании лидерами украинской оппозиции всеобъемлющих политических договоренностей с легитимным президентом Виктором Януковичем в феврале 2014 года".

Евросоюза. Никто не призвал стороны к соблюдению достигнутых договоренностей. Значительные части страны оказались, по сути, во власти агрессивно настроенных националистов", — продолжил дипломат.

Нечаев также отметил, что не считает события Майдана "демократической революцией", как это оценивают на Западе, по его словам, в этом "нет ни слова правды". Нечаев отметил, что митинги оппозиции превратились "в погромы и беспорядки, убийства, запугивание инакомыслящих, запреты политических партий, масштабные атаки на русский язык и некогда единое конфессиональное пространство православия".

Политика

По материалам: ria.ru
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