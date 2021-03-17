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Посол Украины пристыдил Германию, чтобы она помогла вернуть Крым

Андрей Мельник надеется пристыдить Германию и заставить ее помочь Украине вернуть заветный Крым. Главный камень посол «бросает» в период оккупации немцами полуострова и пытается заставить Германию почувствовать всю долю стыда и ответственности за злодеяния предков.

Как пишет «Regnum», Мельник хочет, чтобы Германия «надавила» на Россию и отобрала у нее Крым.

«Моральный долг Федеративной Республики [Германия] положить конец незаконной «оккупации» Крыма следует, прежде всего, из исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию с более чем восьми миллионами украинских жертв войны», – сообщает посол в индивидуальной авторской колонке в издании «Berliner Zeitung»

Ранее сообщилось, что Украина хочет привлечь Японию к решению вопроса с Крымом.

Сообщение Посол Украины пристыдил Германию, чтобы она помогла вернуть Крым появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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