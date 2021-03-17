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Пострадавшая от террористов страна запретит хиджаб

Пострадавшая от террористов страна запретит хиджабФото: Anuruddha Lokuhapuarachchi / Reuters

Правительство Шри-Ланки обсудит возможность запретить в стране ношение особенно закрытых форм хиджаба — одежды мусульманок, скрывающей лицо и тело. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Сарат Вирасекара, министр общественной безопасности страны, два года назад сильно пострадавший от рук террористов, заявил, что ждет одобрения этого запрета от кабинета министров. В правительстве отметили, что пока обсуждают такое решение.

Запрет на хиджабы-бурки в Шри-Ланке уже временно вводили в 2019 году — после того как террористы, присягнувшие «Исламскому государству» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в РФ), атаковали христианские церкви и отели с паломниками в день празднования Пасхи, в результате чего погибли сотни людей.

Также сообщается, что власти страны раздумывают о закрытии около тысячи исламских школ — они не вписываются в законы о среднем образовании. Мусульмане составляют приблизительно 9 процентов населения страны.

7 марта Швейцария провела референдум, одним из вопросов на котором был запрет на одежду, скрывающую лицо, в общественных местах. За него проголосовало более половины населения страны.

В мире

По материалам: lenta.ru
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