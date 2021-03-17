Постыдно: читатели WP высказались о действиях США против "Спутника V"

Алексей Вольцев

Читатели Washington Post прокомментировали сообщения о том, что США убеждали Бразилию отказаться от российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Ранее американский департамент здравоохранения и социальных служб (HHS) в ежегодном докладе сообщил, что ответственное за международные дела подразделение Минздрава (OGA, управление по международным делам) "использовало дипломатические отношения" в Северной и Южной Америке для противодействия усилиям ряда стран, якобы стремящихся "в ущерб безопасности США" увеличить свое влияние в этом регионе. Среди примеров подобной политики названо использование офиса атташе по вопросам здравоохранения для того, чтобы убедить Бразилию отказаться от российской вакцины.

Многие читатели раскритиковали минздрав страны за такую политику.

Китая и других государств, в то время как Запад использует свои и форсирует вакцинацию, так как не смог сдержать распространение коронавируса.