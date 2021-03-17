Постыдно: читатели WP высказались о действиях США против "Спутника V"
Сегодня, 17:40 Алексей Вольцев
Читатели Washington Post прокомментировали сообщения о том, что США убеждали Бразилию отказаться от российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Ранее американский департамент здравоохранения и социальных служб (HHS) в ежегодном докладе сообщил, что ответственное за международные дела подразделение Минздрава (OGA, управление по международным делам) "использовало дипломатические отношения" в Северной и Южной Америке для противодействия усилиям ряда стран, якобы стремящихся "в ущерб безопасности США" увеличить свое влияние в этом регионе. Среди примеров подобной политики названо использование офиса атташе по вопросам здравоохранения для того, чтобы убедить Бразилию отказаться от российской вакцины.
Многие читатели раскритиковали минздрав страны за такую политику.Китая и других государств, в то время как Запад использует свои и форсирует вакцинацию, так как не смог сдержать распространение коронавируса.
По материалам: ria.ru