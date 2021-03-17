Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Постыдно: читатели WP высказались о действиях США против "Спутника V"

Постыдно: читатели WP высказались о действиях США против "Спутника V"

Постыдно: читатели WP высказались о действиях США против "Спутника V"
Читатели Washington Post прокомментировали сообщения о том, что США убеждали Бразилию отказаться от российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Ранее американский департамент здравоохранения и социальных служб (HHS) в ежегодном докладе сообщил, что ответственное за международные дела подразделение Минздрава (OGA, управление по международным делам) "использовало дипломатические отношения" в Северной и Южной Америке для противодействия усилиям ряда стран, якобы стремящихся "в ущерб безопасности США" увеличить свое влияние в этом регионе. Среди примеров подобной политики названо использование офиса атташе по вопросам здравоохранения для того, чтобы убедить Бразилию отказаться от российской вакцины.

Многие читатели раскритиковали минздрав страны за такую политику.

Китая и других государств, в то время как Запад использует свои и форсирует вакцинацию, так как не смог сдержать распространение коронавируса.
В мире

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Познер заметил «фашиствующие тенденции» почти у каждого человека
Познер заметил «фашиствующие тенденции» почти у каждого человека
Ведущая «Давай поженимся!» раскрыла закулисье программы
Ведущая «Давай поженимся!» раскрыла закулисье программы
Манижа выпустила "расследование" в ответ на критику из-за Евровидения
Манижа выпустила "расследование" в ответ на критику из-за Евровидения
Вооруженный ножом неизвестный напал на пенсионера во Франции
Вооруженный ножом неизвестный напал на пенсионера во Франции
Иран назвал виновного в катастрофе со сбитым украинским самолетом
Иран назвал виновного в катастрофе со сбитым украинским самолетом
ВОЗ призвала продолжить вакцинацию запрещенным в 20 странах препаратом
ВОЗ призвала продолжить вакцинацию запрещенным в 20 странах препаратом
В Иванове озвучили приговор по громкому делу о 6 погибших при взрыве дома
В Иванове озвучили приговор по громкому делу о 6 погибших при взрыве
В Кирове учат поведению при встрече с бродячими животными
В Кирове учат поведению при встрече с бродячими животными
Названы сроки выхода обновленной Toyota Camry XV70 2021 года в России
Названы сроки выхода обновленной Toyota Camry XV70 2021 года в России
Издание TIME раскритиковало фанатов «Лиги Справедливости» Зака Снайдера за «токсичность»
Издание TIME раскритиковало фанатов «Лиги Справедливости» Зака
Бойцы UFC Камару Усман и Хорхе Масвидаль встретятся в реванше на турнире UFC 261
Бойцы UFC Камару Усман и Хорхе Масвидаль встретятся в реванше на
Самая странная ссора Чонгука и Ви: Макнэ «удалил» его огромными клавишами от клавиатуры!
Самая странная ссора Чонгука и Ви: Макнэ «удалил» его огромными

Топ на сегодня

Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом «Спутник V»
Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом
В Госдуме передумали давать право регионам усыплять бездомных животных
В Госдуме передумали давать право регионам усыплять бездомных животных
Минсельхоз подготовил проект для соглашений о снижении цен на удобрения
Минсельхоз подготовил проект для соглашений о снижении цен на
В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
Воевавшие в Донбассе ополченцы получили награды от Крыма и ДНР
Воевавшие в Донбассе ополченцы получили награды от Крыма и ДНР

Еще по теме

США уличили в попытке отговорить Бразилию от покупки «Спутника V»
США попытались помешать Бразилии приобрести российский "Спутник V"
Бразилия опровергла попытку США отговорить ее от покупки «Спутника V»
Белоруссия произвела пробную партию "Спутника V"