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Потепление отношений с Украиной сейчас нереально, считает Аксенов

Потепление отношений с Украиной сейчас нереально, считает Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов надеется на добрососедские отношения республики с Украиной, но считает, что потепление отношений при нынешнем руководстве в Киеве нереально.

"На мой взгляд, при нынешнем руководстве (в Киеве – ред.) точно потепления ожидать не стоит. Надеюсь, что все-таки украинцы примут другое решение, выберут других руководителей, которые, возможно, примут справедливое решение. Здравый смысл должен возобладать. При сегодняшних политиках в Верховной раде Украины, на мой взгляд, смягчение ситуации, установление добрососедских отношений нереально", - сказал Аксенов в интервью РИА Новости.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Читайте полный текст интервью с Сергеем Аксеновым >[/b]
Политика

По материалам: ria.ru
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