Поза ребенка в йоге: упражнение для начинающих, которое укрепит не только спину, но и энергетику

Вадим Карасев

В йоге есть простые упражнения, которые может сделать каждый. Одним из таких упражнений является поза ребенка. Эксперты утверждают, что оно укрепляет спину, помогает восстанавливать энергетику и открывает заблокированные чакры.

Ранее мы уже рассказывали о том, как избавиться от выгорания и дефицита энергетики. Поза ребенка из йоги станет отличным дополнением. Никогда не поздно заняться собой и победить усталость. Не копите ее в себе.

Как принимать позу ребенка

Перед тем, как начать, стоит сказать пару слов о людях, которым это упражнение может быть противопоказано. Во-первых, это беременные женщины, потому что у них физически не получится принять такую позу на поздних сроках. Во-вторых, лучше не делать такое упражнение при расстройствах желудка. Третья группа людей, которым лучше не делать такое упражнение, — гипертоники.

Также следует помнить о том, что во время этого упражнения производится сильная нагрузка на колени, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно советуют подкладывать под колени что-нибудь мягкое. Это касается только тех, у кого болят колени или имеются травмы.

Для того, чтобы сделать упражнение правильно, вам понадобится сесть на пол на колени, прижав таз к пяткам. Если у вас не получается это сделать, можно подложить что-нибудь мягкое под ягодицы. Ноги нужно обязательно держать вместе.

Теперь начинайте медленно выдыхать и наклоняться максимально сильно вперед, не отрывая ягодицы от пяток. В идеале лоб должен опуститься на пол, но если растяжки не хватает — ничего страшного. Можно опускать голову на подушку или свернутое одеяло.

Раки должны быть прижаты к телу и расслаблены. То же самое касается плеч. Старайтесь проводить в такой позе до трех минут или дольше. Если вы устали, поднимите туловище и передохните. Очень важным аспектом является дыхание. Вдыхайте и выдыхайте медленно. Надавливайте телом на бедра и расслабляйтесь во время выдоха. На время вдоха можете приподнимать тело, ослабляя давление.

На первый взгляд такая поза может показаться неестественной, но так очень часто спят маленькие дети. Именно поэтому ее так и назвали.

Какова польза от такого упражнения

Во-первых, эксперты по йоге утверждают, что так снимается напряжение в спине. Кровь приливает к спинным мышцам. Это помогает в их восстановлении после тяжелых нагрузок. Также поза ребенка снимает болевые ощущения, растягивает мышцы спины, голени, бедер. Это хорошо сказывается на самочувствии.

Во-вторых, во время спокойного дыхания и умеренного давления на брюшную полость вы производите легкий внутренний массаж. Это помогает бороться с жировыми отложениями.

Если во время упражнения правильно концентрироваться на дыхании, можно избавиться от головной боли, усталости и стресса. Для того, чтобы эффект был максимально положительным, эксперты советуют выполнять данное упражнение каждый день. Можно на несколько минут принимать позу ребенка сразу после работы либо перед сном. Отмечено, что положительный эффект достигается почти сразу.

Это упражнение хорошо укрепляет энергетику, дарит человеку спокойствие и приводит в порядок мысли. В современном мире оно просто незаменимо, ведь каждый день мы встречаем на своем пути проблемы.