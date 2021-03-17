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Правительство России уточнило правила финансирования программы «Земский учитель»

Правительство России уточнило правила финансирования программы «Земский учитель»

Правительство Российской Федерации уточнило правила финансирования программы «Земский учитель», сообщается на сайте российского кабмина.

Программа «Земский учитель» будет продолжена. В федеральном бюджете на нее предусмотрено финансирование до конца 2023 года. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин своим постановлением скорректировал правила предоставления субсидий, выделяемых на этот проект.

Программа «Земский учитель» стартовала в 2020 году по инициативе президента России Владимира Путина. Ее цель – привлечь новых педагогов в сельскую местность. По условиям программы учителя, переехавшие работать в поселки или города с населением до 50 тысяч человек, получают единовременную компенсационную выплату – 1 миллион рублей. Если населенный пункт находится на территории Дальневосточного федерального округа, то компенсация составляет 2 миллиона рублей. Чтобы принять участие в программе, нужно заключить трудовой договор с местной школой, обязуясь отработать в ней не менее пяти лет.

Деньги на выплаты учителям выделяются из федерального бюджета. Субсидии предоставляются на основании соглашения между Минпросвещения России и руководством региона, договора о предоставлении выплаты, а также трудового договора, заключенного с образовательной организацией. Новым постановлением упрощается схема оценки эффективности использования средств господдержки. Отмечается, что если раньше было необходимо высчитывать определенную процентную долю учителей, получивших выплаты, то теперь будет достаточно указать их фактическое количество в каждом финансовом году.

Общество

По материалам: edu.ru
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