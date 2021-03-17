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Представлена карта исчезающего наследия России

Представлена карта исчезающего наследия России

Соцсеть "Одноклассники" и фонд блогера Ильи Варламова "Внимание" запустили карту исчезающего архитектурного наследия регионов России.

Проект получил название "Архитектурный перископ". Он рассказывает о семи разрушающихся памятниках зодчества, оставленных без внимания туристов и властей.

В "Архитектурном перископе" собраны уникальные видеотаймлапсы и фотографии построек, а также комментарии ведущих экспертов отрасли. Для видеосъемки были использованы специальные дроны, чтобы пользователи смогли детальнее рассмотреть строения, оценить их масштаб и красоту, не выходя из дома.

По задумке авторов, пользователи в группе фонда в "Одноклассниках" смогут следить за новостями об объектах с карты и при желании помочь их сохранению. Соцсеть также выпустила в честь старта проекта специальный стикерпак с главным героем Домиком. Как пояснил пиар-директор "Одноклассников", авторы специально выбрали объекты, которые выбиваются из "стандартных" достопримечательностей, чтобы люди со всей России смогли узнать о них, вдохновиться и помочь, а может быть, запланировать путешествие, чтобы увидеть памятники архитектуры вживую.

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По материалам: uposters.ru
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