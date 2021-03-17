Причины одиночества по гороскопу: что мешает Знакам Зодиака найти любовь

Вадим Карасев

Каждый из нас может быть одиноким, но в этом зачастую виноваты мы сами. Астрологи рассказали, какие проблемы и черты характера порой мешают Знакам Зодиака найти любовь.

Многие уповают на любовные талисманы, но начинать исправлять проблему с одиночеством нужно с изменения своего характера и отношения к жизни. Вполне возможно, что вы одиноки только из-за того, что люди не могут ужиться с вами из-за какой-то черты.

Овен

Овнам мешает их длинный язык и импульсивность. Они сначала говорят, потом еще говорят, а только потом думают, и то не всегда. Этим харизматичным людям нужна лишь капля выдержки и дипломатичности. Их агрессивный стиль ведения диалога с малознакомыми людьми может отталкивать.

Телец

Представители этого Знака довольно часто обладают чрезвычайно завышенной самооценкой. Людям не всегда нравится общаться с самовлюбленными нарциссами, коими Тельцы порой бывают. В начале отношений им нужно фокусироваться на второй половинке, а не на себе, тогда все будет отлично.

Близнецы

Близнецы ведут себя так, словно их вторая половинка ничем не выделяется на фоне остальных людей. Любому человеку, у которого есть хотя бы толика симпатии, хочется получать чуть больше внимания. Близнецам стоит уделять внимание тому, кто им нравится, причем больше, чем окружающим.

Рак

Раки слишком сильно торопят события либо, наоборот, топчутся на месте. Им не стоит пропускать период ухаживаний или слишком сильно его затягивать. Это единственное, что может делать их одинокими, ведь не всем людям нравится быстрые признания в любви или отсутствие инициативы.

Лев

Львам нужно перестать доминировать. Они любят показывать людям свое превосходство. Это происходит различными путями, но все они ведут к одному результату — одиночеству. Психологи и астрологи советуют этим людям стремиться к тотальному равенству в отношениях.

Дева

Девы тоже бывают одинокими. Им в этом помогает чрезмерная мнительность. Они постоянно подозревают людей в обмане или недостаточной открытости. Астрологи советуют Девам меньше думать и больше полагаться на факты. Не нужно искать скрытый смысл поступков людей там, где его нет.

Весы

Весам при наличии второй половинки стоит перестать флиртовать с другими людьми. Не нужно провоцировать на ревность того, кто полон симпатии. Да, Весы не всегда делают это специально, но от этого влюбленному в них человеку ничуть не легче. Любовь к всеобщему вниманию нередко приводит Весов к одиночеству.

Скорпион

Скорпионы — идеальные спутники жизни, но они очень сильно торопят события, растворяясь в человеке без остатка. На это готов далеко не каждый. Многих может отпугнуть скоротечность романа и быстрый переход с одной стадии на другую. Скорпионам стоит чаще говорить себе «стоп».

Стрелец

Стрельцы слишком сильно любят свободу, чтобы быть идеальной второй половинкой для всех. Эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что именно это и мешает им находить любовь. Людям просто не нравится пребывать в отношениях, которые есть, но в которых не ощущаешь отдачи.

Козерог

Козероги часто бывают одинокими из-за скрытности и нежелания раскрываться перед людьми. Осторожность — это хорошо, но она не всегда уместна. Если человек проявляет знаки внимания, необходимо отвечать тем же. Рано или поздно он сдастся и махнет на все рукой.

Водолей

Водолеи донимают людей своей ревностью и желанием быть для них единственным лучшим другом, единственным важным человеком во Вселенной. Само собой, порывы ревности переносят нормально не все. Если Водолеи хотят любить и быть любимыми, им придется научиться дарить свободу.

Рыбы

У Рыб есть одна черта, которая может стать причиной длительного одиночества. Речь идет об отсутствии инициативы. В любви они часто пускают все на самотек, что не нравится как женщинам, так и мужчинам. Астрологи советуют Рыбам как можно реже так поступать, если они хотят быть любимыми.