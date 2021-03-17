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Прокуратурой Магадана отреагировала на скандал с высадкой из маршрутки школьника на мороз

Ситуация о том, что водитель выгнал из маршрутки 13-летнего подростка на мороз, потому что у того не было денег – у Магаданской общественности вызвала широкий резонанс. Поведение водителя никто не понял и в социальных сетях магаданских групп посыпались негативные комментарии. Также разгневан был и губернатор Магаданской области, он призвал прокуратуру разобраться в вопиющем случае.

В свою очередь прокуратура города Магадана начала разбирательства, нашла потерпевшего и допросила, как и что тогда произошло. Оказалось, что у мальчика попросту закончились деньги на транспортной карте.

Согласно ФЗ РФ запрещается принудительно высаживать из общественного транспорта безбилетного пассажира младше 16 лет, у которого нет денег на проезд.

В итоге директору ООО «Маршрут-Авто» кому и принадлежат часть маршруток в городе, и чей водитель, ослепленный наживой, перешагнул через человеческие качества как сострадание, понимание и т.д. – внесено представление.

Резонансная ситуация находится на личном контроле губернатора региона и областного прокурора.

Сообщение Прокуратурой Магадана отреагировала на скандал с высадкой из маршрутки школьника на мороз появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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