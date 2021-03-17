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Пушков призвал США задуматься над последствиями отзыва посла РФ

Отзыв российского дипломата из США повод задуматься американским властями о возможных последствиях своих действий в последнее время. Об этом у себя в Telegram написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Сенатор прокомментировал известие о том, что в министерстве иностранных дел РФ решили отозвать посла Анатолия Антонова из Вашингтона в Москву, чтобы осуществить оценку перспектив отношений с США. Он назвал этот случай исключительным, обозначающим очень серьёзную реакцию на агрессию от Вашингтон, как на уровне политических действий, так и с точки зрения риторики.

«Это и есть ответ Байдену, и администрации США лучше бы задуматься над возможными последствиями», – заключил он.

Ранее Национальный совет по разведке США представил доклад, в котором утверждается, что Россия якобы препятствовала победе Джо Байдена на выборах президента США.

Сообщение Пушков призвал США задуматься над последствиями отзыва посла РФ появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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