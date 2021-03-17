Пушков призвал США задуматься над последствиями отзыва посла РФ

Влада Некрасова

Отзыв российского дипломата из США повод задуматься американским властями о возможных последствиях своих действий в последнее время. Об этом у себя в Telegram написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Сенатор прокомментировал известие о том, что в министерстве иностранных дел РФ решили отозвать посла Анатолия Антонова из Вашингтона в Москву, чтобы осуществить оценку перспектив отношений с США. Он назвал этот случай исключительным, обозначающим очень серьёзную реакцию на агрессию от Вашингтон, как на уровне политических действий, так и с точки зрения риторики.

«Это и есть ответ Байдену, и администрации США лучше бы задуматься над возможными последствиями», – заключил он.

Ранее Национальный совет по разведке США представил доклад, в котором утверждается, что Россия якобы препятствовала победе Джо Байдена на выборах президента США.

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