Пушков резко отреагировал на слова Зеленского о Крыме

Вадим Карасев

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте резко отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского по случаю годовщины референдума о присоединении Крыма к России.

«Фейковым был не референдум в Крыму 2014 года — фейковым был и является сам Зеленский, обещавший, как кандидат в президенты, одно, а делающий совсем другое», — заявил сенатор.

По словам Пушкова, из-за этого уровень поддержки Зеленского на Украине упал в четыре раза. «А его "Крымская платформа" обречена на провал», — заключил политик.

Ранее Зеленский по случаю седьмой годовщины присоединения Крыма к России заявил, что украинские власти намерены объединить мир на базе «Крымской платформы», чтобы вернуть полуостров. «Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму. Украина впервые после незаконной аннексии подготовила Стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Мы объединяем мир на базе "Крымской платформы", чтобы вернуть Украине украинское», — сказал он.

В сентябре 2020 года украинский лидер представил в ООН концепцию «Крымской платформы» и предложил международному сообществу присоединиться к инициативе. С помощью нее Киев намерен заняться проблемами экономики и экологии, «защитой прав крымчан и деоккупацией полуострова». Проведение первого саммита на площадке запланировано на август 2021 года в Киеве.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.