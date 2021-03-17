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Путин встретится с губернатором Подмосковья

Путин встретится с губернатором Подмосковья
Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, который выступит с докладом об итогах года для региона и выходе из "ковидного кризиса", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У него (президента – ред.) сегодня с докладом будет губернатор Московской области Андрей Воробьев. И итоги года, и основные вопросы на повестке дня, и выход из ковидного кризиса - и так далее. То есть доклад обширный предстоит", - сказал Песков.

Он отметил, что Московская область является одним из крупнейших российских регионов, и он "очень важный".

Политика

По материалам: ria.ru
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