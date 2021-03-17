Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Раскрыты сроки введения санкций США против России из-за «вмешательства» в выборы

Раскрыты сроки введения санкций США против России из-за «вмешательства» в выборы

Раскрыты сроки введения санкций США против России из-за «вмешательства» в выборыФото: Jonathan Ernst / Reuters

Раскрыты сроки введения санкций США против России и Ирана в связи с утверждениями американской разведки о «вмешательстве» этих стран в выборы американского президента в 2020 году. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Администрация Байдена даст ответ и сделает это быстро путем введения санкций, вероятно, уже на следующей неделе», — сообщил журналист в эфире канала, сославшись на источники из числа официальных лиц США.

Разведка США опубликовала доклад, в котором обвинила Россию и Иран во вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Вашингтон обвиняет Москву в попытках поддержать переизбрание Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и «посеять рознь» в американском обществе. При этом Иран также якобы «предпринимал попытки повлиять на выборы в США» и пытался не допустить победы Трампа. В связи с этим США уже анонсировали санкции против России.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. 7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена, он стал 46-м по счету главой государства.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

В Раде потребовали исключить из ТКГ «матерщинника» Арестовича: тот ответил
В Раде потребовали исключить из ТКГ «матерщинника» Арестовича: тот
Марина Федункив: «Был период, когда я почти не выходила из депрессии»
Марина Федункив: «Был период, когда я почти не выходила из депрессии»
«Врачи спасают мои глаза»: жена Николая Тищенко пожаловалась на недомогание
«Врачи спасают мои глаза»: жена Николая Тищенко пожаловалась
Потепление отношений с Украиной сейчас нереально, считает Аксенов
Потепление отношений с Украиной сейчас нереально, считает Аксенов
«Реал Мадрид» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
«Реал Мадрид» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Бельгийские клубы единогласно проголосовали за объединенную с Нидерландами лигу «BeNeLeague»
Бельгийские клубы единогласно проголосовали за объединенную с
Людмила Чурсина: Новую „Угрюм-реку“ на Первом канале смотрю одним глазом
Людмила Чурсина: Новую „Угрюм-реку“ на Первом канале смотрю одним
Дочь Гузеевой в поношенном свадебном платье шокировала своим поведением
Дочь Гузеевой в поношенном свадебном платье шокировала своим
Московский «Локомотив» обыграл «Сочи» в чемпионате России по футболу
Московский «Локомотив» обыграл «Сочи» в чемпионате России по футболу
Дарья Повереннова сравнила бывшего избранника Анатолия Руденко с Борисом Корчевниковым
Дарья Повереннова сравнила бывшего избранника Анатолия Руденко с
Трамп заявил о желании баллотироваться в президенты США из-за Меган Маркл
Трамп заявил о желании баллотироваться в президенты США из-за Меган
Израиль нанес удары по окрестностям Дамаска
Израиль нанес удары по окрестностям Дамаска

Топ на сегодня

Число вылечившихся от COVID-19 россиян достигло 4 миллионов
Число вылечившихся от COVID-19 россиян достигло 4 миллионов
В Госдуму внесли законопроект для расширения зоны действия ОСАГО
В Госдуму внесли законопроект для расширения зоны действия ОСАГО
Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию "Спутника V"
Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию "Спутника V"
Президентский совет ПНС Ливии передаст власть новому совету 16 марта
Президентский совет ПНС Ливии передаст власть новому совету 16 марта
Армения проведет военные учения впервые после осеннего конфликта в Карабахе
Армения проведет военные учения впервые после осеннего конфликта в

Еще по теме

США анонсировали санкции против России из-за «вмешательства в выборы»
США обвинили Россию в поддержке Трампа и «очернении» Байдена на выборах 2020 года
Пригожин после доклада разведки США пошутил об атаке инопланетян на Белый дом
CNN: США на следующей неделе могут ввести новые санкции против России