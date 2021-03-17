Разгоряченный и властный! В сети опубликовали подборку самых эротичных снимков Чонгука

Лидия Мартынова

Не читайте этот материал, иначе… кто бы не был вашим биасом, его место займет Чонгук (Jungkook)!

АРМИ вновь решили порадовать своих коллег подборкой новых идеальных фотографий Золотого Макнэ, которые, к тому же, прекрасно сочетаются друг с другом. В профиле Twitter ROCKSTAR JK. совместили 4 потрясающих снимка парня и «окрасили» их в черно-белые тона. На каждом из них Кука запечатлели во время выступления на концертах. Твит собрал нереальное количество лайков и комментариев о сексуальности горячего азиатского певца. Как думаете, какие слова восхищения встречались под фото чаще всего?

На сей раз это не просто фразы а ля «Вау», «Лучший», «Любимый» и «Нереальный», а кое-что более неординарное и интересное. Давайте прочтем лучшие комментарии, посвященные нашему любимчику. «Сексуальное правое ушко!», «Мой эротичный скуластый волосатик, посмотрите на его подбородочек», «У него такая маленькая аккуратная голова, каеффф», «Просто в экстазе».

К слову, именно Гуки всегда побеждает в рейтингах среди самых красивых мужчин-айдолов. Конечно же, можно не объяснять, почему так происходит, но все же приятно осознавать, что не только АРМИ считают парня совершенством, но и другие (вовсе не связанные с k-pop) поклонники музыкальных групп.

jungkook's side profile when he tilts his head up... pic.twitter.com/IFtwaljMsA — ROCKSTAR JK. (@rockstarJKK) March 16, 2021



