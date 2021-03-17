Разведка США заявила о попытках Ирана повлиять на исход президентских выборов

Вадим Карасев

Фото: HANNAH MCKAY / Reuters

Иран пытался повлиять на исход президентских выборов 2020 года в США, стремясь не допустить победы на них Дональда Трампа. Об этом говорится в докладе Национальной разведки США, сообщает ТАСС.

Как заявила американская разведка, Тегеран проводил «разностороннюю скрытую кампанию», направленную на подрыв перспектив Трампа на переизбрание, веры общественности в избирательном процессе и институтах США, а также с целью «посеять разногласия и обострить социальную напряженность» в стране. При этом разведка США полагает, что Иран не пытался «напрямую содействовать соперникам» Трампа.

Ранее разведка США в своем докладе обвинила Россию в поддержке переизбрания Дональда Трампа и «очернении» Джо Байдена на президентских выборах 2020 года. При этом разведка не зафиксировала попыток Москвы «получить доступ к американской избирательной инфраструктуре» в ходе выборов 2020 года. Помимо этого, в документе приведена информация относительно деятельности КНР и Ирана в ходе прошлогодней избирательной кампании в США.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. 7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена, он стал 46-м по счету главой государства.