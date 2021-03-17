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Режиссер фильма "Соник в кино" объявил о начале съемок сиквела

Режиссер фильма "Соник в кино" объявил о начале съемок сиквела
Американский режиссер Джефф Фаулер, снявший полнометражный фильм "Соник в кино" (2020), разместил в твиттере пост, в котором сообщил, что приступил к съемкам второй части приключенческой ленты.
"Свет, камера, еж! Производство "Соника в кино 2" начинается", — написал Фаулер.

По информации Collider, в предстоящем фильме будут задействованы ключевые актеры из первой части, в их числе: Бен Шварц (голос Соника), Джим Керри в роли злодея Доктора Эггмана (он же Роботник), Джеймс Марсден (Том Вачовски) и Тика Самптер (Мэдди Вачовски).


"Соник в кино" стал одним из последних фильмов, который побывал в прокате до пандемии коронавируса. Лента имела успех. При бюджете в 85 миллионов долларов она заработала 319 миллионов.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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