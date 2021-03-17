Режиссер фильма "Соник в кино" объявил о начале съемок сиквела

Анастасия Иванова

Lights, camera, hedgehog. Production on Sonic the Hedgehog 2 starts TODAY! #SonicMovie2 pic.twitter.com/UsIgtZqn3s — Jeff Fowler (@fowltown) March 16, 2021

Американский режиссер Джефф Фаулер, снявший полнометражный фильм "Соник в кино" (2020), разместил в твиттере пост, в котором сообщил, что приступил к съемкам второй части приключенческой ленты."Свет, камера, еж! Производство "Соника в кино 2" начинается", — написал Фаулер.

По информации Collider, в предстоящем фильме будут задействованы ключевые актеры из первой части, в их числе: Бен Шварц (голос Соника), Джим Керри в роли злодея Доктора Эггмана (он же Роботник), Джеймс Марсден (Том Вачовски) и Тика Самптер (Мэдди Вачовски).

"Соник в кино" стал одним из последних фильмов, который побывал в прокате до пандемии коронавируса. Лента имела успех. При бюджете в 85 миллионов долларов она заработала 319 миллионов.