Рябков назвал бездоказательными обвинения США во вмешательстве в выборы президента

Алексей Вольцев

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил о бездоказательности обвинений со стороны американский властей во вмешательстве РФ в выборы президента США. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам Рябкова, у США нет никаких основания для таких заявлений и умозаключений. Он считает всё это ничем иным как информационным вбросом.

«Это очередной информационный вброс. Там нет ничего другого, кроме рассуждений в духе того, что, по всей видимости, за некими действиями, которые не устраивают американскую сторону, стоят структуры имеющие отношение к России», — сообщил Рябков.

Чиновник пояснил, что в США любые доклады могут быть специально написаны под необходимую установку, при этом неважно существует ли вообще какая-либо информация. Рябков придерживается чёткого мнения о том, что в государственном аппарате США уже давно произошла опреелённая подмена понятий.

Напомним, вчера, 16 марта, разведывательные службы США опубликовали доклад, где присутствует информация о вмешательстве РФ в президентские выборы 2020 года. По заверениям представителей разведки Россия пыталась оказать давление в вопросе переизбрания на пост президента Дональда Трампа.

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