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РКН дал Twitter месяц и пригрозил заблокировать без суда

РКН дал Twitter месяц и пригрозил заблокировать без суда

Роскомнадзор может заблокировать Twitter уже через месяц, если соцсеть не примет меры по удалению запрещенного контента. Об этом сообщил "Интерфаксу" замглавы ведомства Вадим Субботин.

Twitter в должной мере не реагирует на наши запросы, если дело так пойдет и дальше, то через месяц он будет заблокирован во внесудебном порядке.

По его словам, соцсеть сможет избежать блокировки в России, если пойдет на контакт по проблеме  удаления незаконной информации, но пока РКН "не фиксирует конкретных шагов Twitter по удалению запрещенного контента".

Ранее Роскомнадзор объявил о принудительном замедлении работы Twitter в России в связи с тем, что американская компания уже несколько лет игнорирует запросы регулятора об удалении запрещенного контента, такого как пропаганда наркотиков и самоубийств и детская порнография.

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По материалам: uposters.ru
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