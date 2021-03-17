РКН дал Twitter месяц и пригрозил заблокировать без суда

Вадим Карасев

Роскомнадзор может заблокировать Twitter уже через месяц, если соцсеть не примет меры по удалению запрещенного контента. Об этом сообщил "Интерфаксу" замглавы ведомства Вадим Субботин.

Twitter в должной мере не реагирует на наши запросы, если дело так пойдет и дальше, то через месяц он будет заблокирован во внесудебном порядке.

По его словам, соцсеть сможет избежать блокировки в России, если пойдет на контакт по проблеме удаления незаконной информации, но пока РКН "не фиксирует конкретных шагов Twitter по удалению запрещенного контента".

Ранее Роскомнадзор объявил о принудительном замедлении работы Twitter в России в связи с тем, что американская компания уже несколько лет игнорирует запросы регулятора об удалении запрещенного контента, такого как пропаганда наркотиков и самоубийств и детская порнография.