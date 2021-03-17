«Родители решили делать деньги на хайпе»: Ксения Бородина возмущена романом восьмилетней девочки

Анастасия Иванова

Накануне в Сети появилась информация, что восьмилетняя Мила Маханец живет с юношей по имени Паша, который старше нее на пять лет. Мама девочки не против таких отношений. А вот Ксению Бородину этот случай здорово возмутил.

Как выяснилось, Мила и Паша являются украинскими блогерами. И Бородина тут же предположила, что на ребятах решили просто заработать.

«Это дети — с какой стороны ни посмотри. А вот на то, что они делают, хочется зажмуриться. Сексуализация полным ходом, все в наличии: призывные взгляды, недвусмысленные позы и объятия, одежда, будто «сбежавшая» из фильмов для взрослых, и «страстные» поцелуи. И все это с подачи родителей! Более того, видео снимает мать малышки. Интересно, у нее все хорошо? Или Тик-Ток головного мозга?» — возмущается телезвезда.

Ксения считает, что в этой ситуации виноваты только взрослые. «Я в жизни не поверю, что восьмилетняя девочка сама научилась призывно смотреть на парня и освоила те позы, которые запечатлены на фото. Или в то, что мальчишка в 13 лет уже такой прожженный мачо. На видео девочка раздвигает ноги в обтягивающих кожаных штанах, сидя на краю стола, носит суперкороткие юбки, сидя на коленях у парня. А снимает это все мать. Вместо нормального развития, соответствующего их возрасту, из них слепили «мужчину» и «женщину». Понятно, что для детей это игра во взрослых, понятно, что они и половины не осознают того, что делают. Но мать?! Родители?! Они просто решили делать деньги на хайпе. Рубят бабло и не сильно заботятся о таких понятиях, как развращение малолетних, сексуализация. Я в шоке и в гневе», — написала брюнетка.

По мнению экс-ведущей «ДОМа-2», на эту ситуацию стоит обратить внимание надзорным органам, чтобы повлиять на мать девочки. Поклонники Бородиной поддержали ее. «Ужас какой! Эти соцсети до добра не доведут нынешнее поколение»; «От такого плакать хочется, хорошо, что вы поднимаете такие важные темы», — писали пользователи Сети.

Напомним, Ксения не прочь поразглагольствовать на темы, касающиеся нравственности и морали. Так, недавно Бородина возмущалась снимками Дани Милохина в женской одежде. Ведущая подчеркнула, что из-за таких выходок «пропадает гендерная грань», которая нужна для нормальных взаимоотношений в будущей семье.